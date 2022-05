{"_id":"628bc593e815fa7c9d15b9b5","slug":"gt-vs-rr-ipl-2022-qualifier-1-dream-11-playing-prediction-captain-vice-captain-player-list-today-match","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"GT vs RR Playing 11: गुजरात और राजस्थान के बीच पहला क्वालिफायर मैच आज कोलकाता में, हारने वाली टीम को मिलेगा एक और मौका","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 24 May 2022 11:37 AM IST