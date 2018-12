विज्ञापन

Congratulations @GautamGambhir on a glorious career. You were a special talent and had a Gambhir role in our win in the World Cup finals. Batting with you at Napier was extra special. Enjoy your second innings with family and friends! pic.twitter.com/dNpyNfbLe6 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 5, 2018

It’s always a tough decision to make but you only know when is the best time. I wish you all the best for your future @GautamGambhir. Great memories of playing together for the country. Keep rocking! pic.twitter.com/caEJEdXJAc — R P Singh (@rpsingh) December 4, 2018

Congratulations @GautamGambhir on a fantastic career. You can be very proud of the way you played every time you stepped on to the cricket field. I cherish the truly memorable moments we shared & am sure you will continue to serve the country in your own ways. #ThankYouGambhir — VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 4, 2018

I gotta say.. I don't like retirements.. especially of people that I admire deeply. Congratulations @GautamGambhir on an amazing career. I'm grateful for all that we shared on and off the field. It's been an honour skip. My best wishes on ur second innings. — Robin Aiyuda Uthappa (@robbieuthappa) December 4, 2018

Gauti I wish you all the best going forward brother..u have been a true champion and fighter for india 🇮🇳 lots of love pic.twitter.com/uTx0pgwKII — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 4, 2018

@GautamGambhir congratulations on a wonderful career. one of the best batsman in world cricket ,specially against spinners. @GautamGambhir made my generation of spinner realise how important bowling skills were.

Punished the quality balls also

Privileged to share memories with u pic.twitter.com/TvcsCXH1eA — ramesh powar (@imrameshpowar) December 4, 2018

टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने बुधवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। गंभीर ने टीम इंडिया के लिए 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में पहला टेस्ट खेला, जो उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच रहा। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 58 टेस्ट में 41.95 की औसत से 4,154 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 9 शतक और 22 अर्धशतक जमाए। वहीं 147 वन-डे में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले गंभीर ने 39.68 की औसत और 85.25 के स्ट्राइक रेट से 5,238 रन बनाए। गंभीर ने 37 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले।गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को दो विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वह 2007 वर्ल्ड टी20 फाइनल में टीम इंडिया के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे, जहां भारत ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 75 रन से मात दी। इसके अलावा 2011 विश्व कप के फाइनल में तीसरे नंबर पर आकर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 97 रन की उम्दा पारी खेली और कप्तान एमएस धोनी के साथ मैच विजयी साझेदारी की।गौतम गंभीर के संन्यास की घोषणा पर मशहूर क्रिकेटरों ने उन्हें शानदार करियर के लिए बधाई दी।