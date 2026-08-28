भारत बनाम श्रीलंका: गंभीर ने टीम इंडिया की मानसिक मजबूती को सराहा, सोनल दिनुषा की भी जमकर तारीफ

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विज्ञापन भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया की मानसिक मजबूती और आखिरी गेंद तक लड़ने के जज्बे की तारीफ की है। भारत ने यह सीरीज 1-0 से अपने नाम की, हालांकि कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला ड्रॉ करा लिया।

गंभीर का ट्वीट

गंभीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम की तारीफ करते हुए श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा के प्रदर्शन को भी विशेष रूप से सराहा। उन्होंने लिखा, 'टेस्ट क्रिकेट में चरित्र, धैर्य और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है, जो हमारे लड़कों ने दिखाई। सोनल डिनूशा को विशेष शाउटआउट, उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए!'



Test cricket needs character, patience and mental toughness that’s shown by our boys! Special shoutout to Sonal Dinusha for his exceptional performance! pic.twitter.com/zu8pNKt5pU — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 28, 2026 गंभीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम की तारीफ करते हुए श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा के प्रदर्शन को भी विशेष रूप से सराहा। उन्होंने लिखा, 'टेस्ट क्रिकेट में चरित्र, धैर्य और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है, जो हमारे लड़कों ने दिखाई। सोनल डिनूशा को विशेष शाउटआउट, उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए!'

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सोनल दिनुषा ने भारत से छीनी जीत

पहले टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को गाले में 165 रन से हराया था। इसके बाद कोलंबो टेस्ट में भारत ने मजबूत स्थिति बनाई और श्रीलंका को फॉलोऑन भी दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर लेगा, लेकिन सोनल दिनुषा ने श्रीलंकाई पारी को संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया।



सोनल दिनुषा ने पहली पारी में 103 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए 133 रन नाबाद बनाए। उन्होंने 264 गेंदों की अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाए। आखिरी चरण में महत्वपूर्ण साझेदारियां कर उन्होंने भारत को जीत से रोक दिया और टेस्ट ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई।

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