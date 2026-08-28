भारत बनाम श्रीलंका: गंभीर ने टीम इंडिया की मानसिक मजबूती को सराहा, सोनल दिनुषा की भी जमकर तारीफ
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 28 Aug 2026 05:09 PM IST
सार
गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की मानसिक मजबूती और संघर्ष की तारीफ की। उन्होंने सोनल दिनुषा के शानदार प्रदर्शन और दोनों पारियों में शतक जड़कर टेस्ट ड्रॉ कराने की खास तौर पर सराहना की।
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विस्तार
भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया की मानसिक मजबूती और आखिरी गेंद तक लड़ने के जज्बे की तारीफ की है। भारत ने यह सीरीज 1-0 से अपने नाम की, हालांकि कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला ड्रॉ करा लिया।
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गंभीर का ट्वीट
गंभीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम की तारीफ करते हुए श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा के प्रदर्शन को भी विशेष रूप से सराहा। उन्होंने लिखा, 'टेस्ट क्रिकेट में चरित्र, धैर्य और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है, जो हमारे लड़कों ने दिखाई। सोनल डिनूशा को विशेष शाउटआउट, उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए!'
गंभीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम की तारीफ करते हुए श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा के प्रदर्शन को भी विशेष रूप से सराहा। उन्होंने लिखा, 'टेस्ट क्रिकेट में चरित्र, धैर्य और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है, जो हमारे लड़कों ने दिखाई। सोनल डिनूशा को विशेष शाउटआउट, उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए!'
Test cricket needs character, patience and mental toughness that’s shown by our boys! Special shoutout to Sonal Dinusha for his exceptional performance! pic.twitter.com/zu8pNKt5pU— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 28, 2026
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सोनल दिनुषा ने भारत से छीनी जीत
पहले टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को गाले में 165 रन से हराया था। इसके बाद कोलंबो टेस्ट में भारत ने मजबूत स्थिति बनाई और श्रीलंका को फॉलोऑन भी दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर लेगा, लेकिन सोनल दिनुषा ने श्रीलंकाई पारी को संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया।
सोनल दिनुषा ने पहली पारी में 103 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए 133 रन नाबाद बनाए। उन्होंने 264 गेंदों की अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाए। आखिरी चरण में महत्वपूर्ण साझेदारियां कर उन्होंने भारत को जीत से रोक दिया और टेस्ट ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई।
पहले टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को गाले में 165 रन से हराया था। इसके बाद कोलंबो टेस्ट में भारत ने मजबूत स्थिति बनाई और श्रीलंका को फॉलोऑन भी दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर लेगा, लेकिन सोनल दिनुषा ने श्रीलंकाई पारी को संभालते हुए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया।
सोनल दिनुषा ने पहली पारी में 103 रन बनाए थे। इसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए 133 रन नाबाद बनाए। उन्होंने 264 गेंदों की अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाए। आखिरी चरण में महत्वपूर्ण साझेदारियां कर उन्होंने भारत को जीत से रोक दिया और टेस्ट ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई।
फॉलोऑन के बाद दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी
सोनल दिनुषा का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास रहा क्योंकि वह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में फॉलोऑन के बाद दोनों पारियों में शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले भारत के विजय हजारे ने 1948 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने 2001 में हरारे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।
सीरीज में सोनल दिनुषा का प्रदर्शन रहा शानदार
सोनल दिनुषा ने पूरी टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने चार पारियों में कुल 420 रन बनाए और सीरीज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। पहले टेस्ट में उन्होंने 100 और 84 रन की पारियां खेलीं, जबकि दूसरे टेस्ट में 103 और नाबाद 133 रन बनाकर अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। भारत ने सीरीज 1-0 से जीत ली, लेकिन डिनूशा के शानदार प्रदर्शन ने कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की जीत का इंतजार जरूर बढ़ा दिया।
सोनल दिनुषा का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास रहा क्योंकि वह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में फॉलोऑन के बाद दोनों पारियों में शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले भारत के विजय हजारे ने 1948 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने 2001 में हरारे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।
सीरीज में सोनल दिनुषा का प्रदर्शन रहा शानदार
सोनल दिनुषा ने पूरी टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने चार पारियों में कुल 420 रन बनाए और सीरीज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। पहले टेस्ट में उन्होंने 100 और 84 रन की पारियां खेलीं, जबकि दूसरे टेस्ट में 103 और नाबाद 133 रन बनाकर अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। भारत ने सीरीज 1-0 से जीत ली, लेकिन डिनूशा के शानदार प्रदर्शन ने कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की जीत का इंतजार जरूर बढ़ा दिया।