फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   'Receiving praise from a world-class player is a morale booster' – which cricketer was Razaullah happy to meet

पाकिस्तान: 'वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी से तारीफ मिलना हौसला बढ़ाने वाला', किस क्रिकेटर से मिलकर खुश हुए रजाउल्लाह?

Tue, 15 Sep 2026 03:20 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कराची
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कराची Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 15 Sep 2026 03:20 PM IST
सार

रजाउल्लाह उन छह खिलाड़ियों में से थे, जिन्हें लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की करारी हार के बाद आनन-फानन में इंग्लैंड भेजा गया था। हालांकि, उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया।

विज्ञापन
'Receiving praise from a world-class player is a morale booster' – which cricketer was Razaullah happy to meet
रजाउल्लाह - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच एजबेस्टन (बर्मिंघम) में खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान के लिए तेज गेंदबाज रजाउल्लाह ने डेब्यू किया और अपनी गेंदबाजी के साथ ही निचले क्रम में आकर तूफानी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। रजाउल्लाह ने मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट से मुलाकात की। रजाउल्लाह ने रूट के साथ मुलाकात के दौरान हुई बातचीत को साझा किया है। 
विज्ञापन


पाकिस्तान ऑब्जर्वर के मुताबिक, 'रूट ने सीरीज के बाद रजाउल्लाह से मुलाकात की और उन्हें सलाह दी।" रजाउल्लाह ने पाकिस्तान ऑब्जर्वर को बताया कि एक वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी से इतनी तारीफ मिलना मेरे लिए खुशी और हौसला बढ़ाने वाला था।' एजबेस्टन टेस्ट में रजाउल्लाह ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान टीम में फैली निराशा को कम किया था।
विज्ञापन


रजाउल्लाह ने पहली पारी में 11, जबकि दूसरी पारी में बेहतरीन 81 रन बनाए। 63 गेंदों पर खेली पारी में रजाउल्लाह ने नौ छक्के और चार चौके लगाए। उनकी पारी की बदौलत ही पाकिस्तान सीरीज में पहली बार 400 का आंकड़ा छू सका। पाकिस्तान की दूसरी पारी 449 रन पर समाप्त हुई थी। वहीं, रजाउल्लाह ने इस टेस्ट की पहली पारी में 4 विकेट भी हासिल किए थे। पाकिस्तान को इस टेस्ट में आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिव डेब्यू कर रहे रजाउल्लाह के प्रदर्शन की हर जगह प्रशंसा हुई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


रजाउल्लाह ने अपनी बल्लेबाजी पर कहा, 'मैं सोच-समझकर गेंदें मार रहा था, लेकिन वे सभी रेंज में लग रही थीं। मुझे गति से डर नहीं लग रहा था। मैं आर्चर की उन गेंदों को सजा देना चाहता था जो हार्ड लेंथ पर गिरीं। जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हों तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं बस मजे कर रहा था।'


रजाउल्लाह उन छह खिलाड़ियों में से थे, जिन्हें लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की करारी हार के बाद आनन-फानन में इंग्लैंड भेजा गया था। दूसरे टेस्ट के बाद टीम के सात खिलाड़ियों को अचानक पाकिस्तान भेज दिया गया था, जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक शामिल थे। इसके अलावा टेस्ट कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पाकिस्तान भेजा गया था।  
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed