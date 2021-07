आलोचना: कॉमेंट्री के दौरान बोले सुरेश रैना- मैं ब्राह्मण हूं, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगाई क्लास

{"_id":"60f8febc8ebc3e6d7f21b83d","slug":"former-team-india-batsman-suresh-raina-said-in-am-brahmin-during-tamil-nadu-premier-league-commentary","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u0932\u094b\u091a\u0928\u093e: \u0915\u0949\u092e\u0947\u0902\u091f\u094d\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u092c\u094b\u0932\u0947 \u0938\u0941\u0930\u0947\u0936 \u0930\u0948\u0928\u093e- \u092e\u0948\u0902 \u092c\u094d\u0930\u093e\u0939\u094d\u092e\u0923 \u0939\u0942\u0902, \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u0928\u0947 \u0932\u0917\u093e\u0908 \u0915\u094d\u0932\u093e\u0938","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

सार पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग के उद्घाटन मैच के दौरान जातिवादी टिप्पणी की। जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। रैना को टीएनपीएल के उद्घाटन मैच के लिए आमंत्रित किया गया था।

सुरेश रैना आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग की कॉमेंट्री के दौरान जब कमेटेटर्स ने उनसे यह पूछा कि दक्षिण भारत की संस्कृति को उन्होंने कैसे अपनाया। इस सवाल के जवाब में रैना ने कहा, मेरा विचार है कि मैं भी एक ब्राह्मण हूं, मैं चेन्नई में 2004 से खेल रहा हू्ं, मुझे यहां की संस्कृति बेहद पसंद है, मैं अपने टीम साथियों से प्यार करता हूं, मैं यहां अनिरुद्ध श्रीकांत, एस बद्रीनाथ और लक्ष्मीपति बालाजी के साथ खेला हूं।



रैना ने आगे कहा, चेन्नई सुपर किंग्स में हमारा प्रशासन अच्छा है, हमारे पास खुद को साबित करने का लाइसेंस है, मैं वहां की संस्कृति को बहुत पसंद करता हूं, मैं अपने आपको भाग्यशाली मानता हूं कि मैं सीएसके का हिस्सा हूं। उनके इस बयान के बाद लोग सोशल मडिया पर उनकी आलोचना कर रहे हैं।



इसके बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, सुरेश रैना आपको शर्म आनी चाहिए।

@ImRaina you should be ashamed yourself.



It seems that you have never experienced real Chennai culture though you have been playing many years for Chennai team. https://t.co/ZICLRr0ZLh — Suresh (@suresh010690) July 19, 2021

Abhinav Mukund : *Questions about Chennai culture*



Raina : Am a Brahmin too! pic.twitter.com/DL27kStnr7 — JC (@jc_writes_) July 19, 2021

Chennai culture is usually projected as Tamil Brahmin culture in some circles, Chennai Express etc.



Filter coffee, Mylapore, Curs Rice with Maggi. Maybe Raina thought that this will help him get close to fans. https://t.co/ZihzCyilaI — dhadibaby (@Eevera) July 20, 2021

टीएनपीएल कमेंटेटर के मुताबिक, रैना से यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि उन्हें डांस करने, धोती पहनने, और सीटी बजाते कई बार देखा गया है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग की कॉमेंट्री के दौरान रैना की इस जातिवादी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया लोगों उन्हें खरी-खोटी सुनाई। मैं ब्राह्मण हूं सुरेश रैना का यह बयान ट्रेंड कर रहा है।