ENGvWI: ऑलराउंडर्स के स्पेशल क्लब में शामिल हुए बेन स्टोक्स, इंग्लैंड का स्कोर 400+

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में शतक जड़कर इंग्लिश बल्लेबाज डोम सिबले ने इतिहास रच दिया। कोरोना वायरस की वजह से ठप पड़ चुकी क्रिकेट गतिविधियों के दोबारा शुरू होने के बाद पहला सैकड़ा सिबले के बल्ले से निकला। टॉस गंवाने वाली इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को यह कमाल किया। सिबले ने 312 गेंद में सैकड़ा पूरा किया, जो 1990 के बाद इंग्लैंड का पांचवां सबसे धीमा शतक है।

