अफगानिस्तान के खिलाफ कौन करेगा ओपनिंग?: रहाणे की टॉप-तीन को लेकर भविष्यवाणी, सूर्यवंशी को लेकर दिया बड़ा बयान

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रहाणे ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे लगता है कि टॉप-तीन वही होना चाहिए जो विश्व कप में खेला था। सैमसन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दो या तीन खराब पारियों के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि उन्हें एक और मौका मिले। अभिषेक और ईशान ने भी हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया था।' विज्ञापन अफगानिस्तान के खिलाफ रविवार से शुरू होने वाली घरेलू टी20 सीरीज से पहले भारत के टॉप-ऑर्डर को लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने टीम प्रबंधन को साफ सलाह दी है। उनका मानना है कि भारत को टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के टॉप-तीन संयोजन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए।

सैमसन की वापसी से मजबूत होगी टीम

संजू सैमसन को इंग्लैंड दौरे पर कुछ कम स्कोर के बाद टी20 टीम से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 मुकाबलों में उनकी जगह युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पारी की शुरुआत करने का मौका मिला था। मैनचेस्टर में सूर्यवंशी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण भी किया। हालांकि, अब अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए सैमसन की टीम में वापसी हुई है। रहाणे ने इस वापसी का स्वागत करते हुए उन्हें मैच विजेता बताया। उन्होंने कहा, 'मैं संजू सैमसन की टीम में वापसी देखकर खुश हूं। वह विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज थे। उनके लिए चीजें ऊपर-नीचे रही हैं और कुछ ऐसी बातें भी उनके साथ हुईं, जो उनके नियंत्रण में नहीं थीं। लेकिन वह मैच विजेता हैं और उनकी वापसी से टीम मजबूत होती है।'

सूर्यवंशी को लेकर रहाणे ने क्या कहा?

सैमसन की वापसी का मतलब यह हो सकता है कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को फिलहाल नियमित प्लेइंग-11 में जगह के लिए इंतजार करना पड़े। हालांकि, रहाणे का मानना है कि युवा बल्लेबाज को अपने आक्रामक अंदाज में कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। रहाणे ने कहा, 'मुझे लगता है कि उसे अभी सिर्फ अपना खेल खेलना चाहिए। जिस खेल की वजह से वह भारतीय टीम में आया है, उसे उसी पर भरोसा करना चाहिए। यह उसके करियर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी बहुत शुरुआती दौर है। अभी उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और उसे खुलकर खेलने देना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा, 'दो या तीन साल बाद जब वह लगातार खेलेगा तो उसके खेल में बदलाव आएगा। उसके लिए संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। क्रिकेट कौशल के अलावा मैदान के बाहर भी संतुलित रहना जरूरी है। यह उसके लिए एक चुनौती होगी।'

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घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में दिखा चुका है दम

रहाणे ने सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की निरंतरता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युवा बल्लेबाज ने आईपीएल में लगातार रन बनाने के अलावा भारत ए और ईस्ट जोन के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया है। रहाणे ने कहा, 'अगर हम क्रिकेट कौशल की बात करें तो हमने देखा है कि उसने आईपीएल में कितना अच्छा प्रदर्शन किया और लगातार रन बनाए। उसने भारत ए के लिए भी रन बनाए और दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए भी रन बनाए। उसने निरंतरता दिखाई है।' उन्होंने कहा, 'उसके लिए सबसे जरूरी चीज मानसिक रूप से संतुलित और स्थिर रहना होगी, ताकि वह उसी तरह खेलता रहे जैसा अभी खेल रहा है। हां, उसे अपने खेल में कुछ बदलाव करने होंगे, लेकिन उसके पास इसके लिए काफी समय है।'