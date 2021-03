इंग्लिश क्रिकेट में बड़ा बदलाव, ये तीन दिग्गज बने बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और स्पिन कोच

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपने कोचिंग स्टाफ में तीन बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व सलामी मार्कस ट्रेस्कोथिक को बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। जॉन लुईस तेज गेंदबाजी के कोच बनाए गए हैं तो न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर जीतन पटेल इंग्लिश खिलाड़ियों को फिरकी के गुर सिखाएंगे। ये तीन पूर्व खिलाड़ी क्रिस सिल्वरवुड, ग्राहम थोर्प और पॉल कॉलिंलवुड का साथ देंगे जो पहले ही ECB के लिए पूर्णकालिक असिस्टेंट कोच के रूप में काम कर रहे हैं।

