'बुराई पर अच्छाई की जीत' के त्योहार दशहरा पर खेल जगत ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं

Wishing everyone a very Happy Dussehra. May this festival bring the best of health, happiness and success in our lives. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2019

May the spirit of Dushhera bring in courage, hope and many auspicious beginnings in your life #HappyDussehra pic.twitter.com/8OOLWUmj5Y — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 8, 2019

'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले टीम इंडिया के पूर्व मास्टर ब्लास्टर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'सभी को दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके लिए सेहत, खुशी और कामयाबी लेकर आए।भारतीय क्रिकेट टीम मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी देश को इस मौके पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, 'बुराई पर अच्छाई की जीत का आनंद लीजिए। यह त्योहार आपके लिए मजेदार और शुभ रहे।'पूर्व क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग ने ट्वीट किया, 'दशहरा का यह पर्व आपके जीवन में वीरता, आशा और खुशियां लेकर आए।'