Dinesh Karthik: महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग पढ़ना चाहते हैं दिनेश कार्तिक, बीसीसीआई के वीडियो में किए कई खुलासे

Mountain ⛰️ or Beach 🏖️



Federer or Nadal 🤔



Tea 🫖 or Coffee ☕️



𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗢𝗥 𝗧𝗵𝗮𝘁 - Do not miss this fun segment with @DineshKarthik! 😎 😎 #TeamIndia | #INDvSA | @Paytm pic.twitter.com/QHCsiLsLLq