{"_id":"6a9558212290d4779e05eee9","slug":"world-test-championship-points-table-update-after-pakistan-vs-england-lord-s-test-match-2026-08-31","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में क्या हुआ बदलाव?: लॉर्ड्स टेस्ट में जीत से इंग्लैंड को फायदा, पाकिस्तान की हालत खराब","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 194 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में भी फायदा पहुंचा है। इंग्लैंड ने लीड्स के बाद लॉर्ड्स के मैदान पर लगातार दूसरे टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज की। इस तरह इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

पाकिस्तान सबसे नीचे स्थान पर

इंग्लैंड टीम ने डब्ल्यूटीसी की अंक तालिका में एक पायदान की छलांग लगाई है। इंग्लैंड का जीत प्रतिशत अब 34.44 हो गया है और टीम टेबल में अब छठे नंबर पर पहुंच गई है। इंग्लैंड टीम की जीत से श्रीलंका को नुकसान हुआ है और वह सातवें नंबर पर खिसक गई है। वहीं, पाकिस्तान तालिका में सबसे निचले पायदान पर है और टीम का जीत प्रतिशत महज 16.67 रह गया है।

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ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार

ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत बरकरार है और टीम का जीत प्रतिशत 80 है। वहीं, दक्षिण अफ्रीका 75 के जीत प्रतिशत के साथ डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज है। न्यूजीलैंड 72.22 के जीत प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। बांग्लादेश 55.56 जीत प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है। भारतीय टीम 51.52 के जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर है।

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