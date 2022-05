{"_id":"626d64603115d940aa616a8c","slug":"delhi-capitals-vs-lucknow-super-giants-ipl-2022-preview-head-to-head-playing-11-prediction-today-match-45-captain-and-vice-captain","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"DC vs LSG: लखनऊ की नजर सातवीं जीत पर, दिल्ली से मिलेगी कड़ी टक्कर, ये हो सकती है संभावित प्लेइंग-11","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 01 May 2022 09:07 AM IST