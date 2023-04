Milestone 🔓



3⃣0⃣0⃣0⃣ IPL runs & going strong 💪 💪



Well done, @josbuttler! 👏 👏



Follow the match ▶️ https://t.co/IgV0ZtiJJA#TATAIPL | #CSKvRR pic.twitter.com/W8h17R9Ezv