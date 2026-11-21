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चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 नवंबर को धोनी के आईपीएल से संन्यास लेने की पुष्टि की थी। फ्रेंचाइजी ने यह भी बताया था कि धोनी अब टीम के मेंटर के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। पांच बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली चेन्नई की टीम पिछले कुछ सीजन से खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में नए मुख्य कोच जहीर खान के लिए धोनी का अनुभव काफी अहम रहने वाला है।सीएसके के यूट्यूब चैनल पर जारी एक वीडियो में जहीर खान ने धोनी के फैसले पर अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने कहा, यह सप्ताह हम सभी के लिए भावुक रहा है। इस दौरान कई तरह की भावनाएं मन में आई हैं। हर साल आप उम्मीद करते हैं कि धोनी इस सीजन में भी टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। वह टीम के साथ रहेंगे, लेकिन एक अलग भूमिका में। इसी वजह से मन में मिली-जुली भावनाएं हैं। क्रिकेट में उनका सफर शानदार रहा है। एन श्रीनिवासन ने बिल्कुल सही कहा था कि धोनी के बिना सीएसके की कल्पना नहीं की जा सकती और यह बात बिल्कुल सच है।धोनी के मेंटर बनने से जहीर काफी उत्साहित भी हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह मिली-जुली भावनाओं वाला पल है, क्योंकि अब आप उन्हें टीम के लिए खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूं कि वह मेरी जिम्मेदारियां साझा करेंगे और मेरा काम आसान बनाएंगे। वह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे और एक मेंटर के तौर पर टीम की मदद करेंगे। मैं इस भूमिका को लेकर उत्साहित हूं, लेकिन उनके खेलने से दूर होने के फैसले को लेकर भावुक भी हूं।जहीर खान ने बताया कि धोनी के आईपीएल में बतौर खिलाड़ी आगे नहीं खेलने का फैसला उनके लिए अप्रत्याशित था। सीएसके की मालिक रूपा गुरुनाथ ने पहले खुलासा किया था कि धोनी ने फ्रेंचाइजी को संकेत दे दिया था कि वह बतौर खिलाड़ी वापसी नहीं कर सकते हैं। हालांकि, जहीर ने कहा कि उन्होंने इस संभावना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आगामी सीजन की तैयारी और टीम संयोजन पर था।जहीर ने कहा, बिल्कुल नहीं। इसकी कुछ वजहें थीं। पिछला साल इस साइकिल का आखिरी साल था। इसलिए नए साइकिल की शुरुआत को देखते हुए शायद इस तरह के विचार मेरे मन में आते। लेकिन उस समय मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। आप सीजन की तैयारी, टीम के संयोजन और प्लेइंग इलेवन को लेकर योजना बना रहे होते हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बारे में कोई विचार नहीं किया था, क्योंकि बात धोनी की थी। उन्हें पता है कि उनके लिए सही फैसला क्या है और किस समय कौन सा कदम उठाना है।जहीर ने बताया कि धोनी ने बेहद सामान्य बातचीत के दौरान अपने फैसले का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, इसलिए मैं अपना समय और ऊर्जा इस बारे में सोचने में नहीं लगा रहा था। जो भी फैसला होना था, वह धोनी का ही होना था और मैं सीजन की तैयारी कर रहा था। जब उन्होंने बहुत ही सहज अंदाज में इसका जिक्र किया तो मेरे लिए यह अप्रत्याशित था। जैसा कि आप जानते हैं, उन्हें किसी बड़ी घोषणा के जरिए खबर बनाने का शौक नहीं है। बातचीत के दौरान उन्होंने सामान्य तरीके से कहा कि अब यही है और नीलामी के लिए आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसे होंगे।आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने स्क्वॉड में कई बदलाव किए हैं। फ्रेंचाइजी ने मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, जैक फाउल्क्स, प्रशांत वीर, अमन खान, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर और मैकनील नोरोंहा को रिलीज कर दिया है। वहीं, महेंद्र सिंह धोनी अब खिलाड़ी के बजाय मेंटर की भूमिका में टीम के साथ जुड़े रहेंगे। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच आईपीएल खिताब और दो चैंपियंस लीग टी20 ट्रॉफी जीती हैं। चेन्नई आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में मुंबई इंडियंस के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। दोनों टीमों ने पांच-पांच बार खिताब अपने नाम किए हैं। हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी बार 2023 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद टीम पिछले तीन सीजन से प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही है। ऐसे में आईपीएल 2027 में जहीर खान और मेंटर धोनी की जोड़ी से टीम को नए सिरे से मजबूत करने की उम्मीद होगी।