विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मैच के पांचवें दिन से पहले ब्रॉडकास्टर साइमन डूल के साथ बातचीत में सुंदर ने कहा कि आखिरी दिन की परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण होंगी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को लंबे समय तक सही चीजें करते रहना होगा। टीम को पता है कि इस पिच पर गेंदबाजों से क्या अपेक्षा है और उन्हें अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना होगा।सुंदर ने कहा, 'आखिरी दिन की स्थिति को देखते हुए मुकाबला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम पूरे दिन सही चीजें करते रहें। हमें पता है कि इस पिच पर खासकर गेंदबाजों से क्या अपेक्षा है। हम अपनी योजनाओं को मैदान पर उतारने की कोशिश करेंगे।'उन्होंने आगे कहा, 'हम पांच गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश एक इकाई के रूप में गेंदबाजी करने की होगी। अगर हम सभी मिलकर आठ विकेट हासिल कर लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हम यहां मैच जीतना चाहते हैं और हमें पता है कि इसके लिए क्या करना है।'पहली पारी में वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका मुख्य रूप से एक छोर से रन रोकने और तेज गेंदबाजों को आराम देने की थी। हालांकि, दूसरी पारी में पिच के बदलते मिजाज को देखते हुए उनसे विकेट निकालने की भी उम्मीद होगी। इस बारे में पूछे जाने पर सुंदर ने माना कि अब उनकी भूमिका में बदलाव आया है।उन्होंने कहा, 'हां, मुझे लगता है कि अब ऐसा है। खासकर तब जब हमें पता है कि हमारे पास मैच जीतने का मौका है। आज मैदान पर उतरने वाले हर गेंदबाज के लिए यह बात लागू होती है। पहले दिन जब मैंने गेंदबाजी की थी, तब से पिच में काफी बदलाव आया है। मैं यह समझने की कोशिश करूंगा कि पिच में क्या बदलाव हुए हैं और उनका अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरी कोशिश विकेट लेने की होगी।'सुंदर ने पिच के मिजाज को लेकर भी अहम बात कही। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम को उम्मीद थी कि मैच आगे बढ़ने के साथ पिच और कठोर होती जाएगी, लेकिन जिस तरह से इसमें बदलाव आया है, वह उनकी उम्मीदों से अलग है। उन्होंने यह भी कहा कि पिच पर मिल रहा उछाल उनकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं है।सुंदर ने कहा, 'सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिच इतनी जल्दी इस तरह बदल जाएगी। यहां आने से पहले हम सोच रहे थे कि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच और कठोर होती जाएगी। लेकिन जिस तरह का उछाल मिल रहा है, उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हालांकि, यह पिच कुछ हद तक घरेलू परिस्थितियों जैसी लग रही है। इसलिए मैं उन योजनाओं को फिर से आजमाने की कोशिश करूंगा, जिनका इस्तेमाल हम घर पर करते हैं।'भारत ने पहली पारी में नौ विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की थी। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन पर सिमट गई थी। इस तरह भारत को पहली पारी में 352 रन की बढ़त मिली थी। अब पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड के शेष विकेट हासिल कर मुकाबला अपने नाम करने की चुनौती होगी।