ब्राउन मुंडे: फिफ्टी ठोकते ही नीतिश राणा ने क्यों चिपकाई अंगुलियां, इस पंजाबी गाने के दीवाने

आईपीएल के 14वें सीजन के अपने पहले ही मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स ने शानदार जीत दर्ज की। बतौर सलामी बल्लेबाज भेजे गए नीतिश राणा ने मैच में कमाल कर दिया। हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 56 गेंदों में शानदार 80 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

