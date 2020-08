खतरे में पड़ा IPL, 24 घंटे के भीतर कोरोना के 13 पॉजिटिव मामले, अब BCCI दे रहा सफाई

{"_id":"5f4a3aed8ebc3e0bfc7dd05f","slug":"bcci-confirms-13-corona-positive-cases-in-ipl-2020","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u0924\u0930\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0921\u093c\u093e IPL, 24 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u0915\u0947 \u092d\u0940\u0924\u0930 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0915\u0947 13 \u092a\u0949\u091c\u093f\u091f\u093f\u0935 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947, \u0905\u092c BCCI \u0926\u0947 \u0930\u0939\u093e \u0938\u092b\u093e\u0908","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

सार पॉजिटिव आए लोगों को 14 दिनों तक पृथकवास पर रहना होगा। इसके बाद जांच में नेगेटिव आने पर ही उन्हें टूर्नामेंट के जैव सुरक्षित माहौल में आने की अनुमति होगी।

विस्तार

बीसीसीआई ने हालांकि किसी नाम का खुलासा नहीं किया है। यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से यूएई की तीन शहरों में खेला जाएगा। बीसीसीआई की विज्ञप्ति के मुताबिक, '13 लोग पॉजिटिव (कोविड-19 से) मिले हैं जिसमें से दो खिलाड़ी हैं। जांच में संक्रमित पाए गए लोगों और उनके करीबी संपर्क में रहे किसी में भी इसके लक्ष्य नहीं दिखे हैं। आईपीएल मेडिकल टीम द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है।'

विज्ञप्ति के मुताबिक 20 अगस्त से 28 अगस्त तक सभी प्रतिभागियों के यूएई में कुल 1,988 आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण हुए, इनमें खिलाड़ी, सहयोगी सदस्य, टीम प्रबंधन, बीसीसीआई सदस्य, आईपीएल संचालन दल, होटल एवं स्टेडियम यातायात से जुड़े सदस्य शामिल हैं। बीसीबीआई ने कहा, 'आईपीएल 2020 के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार, सभी प्रतिभागियों का पूरे सत्र के दौरान नियमित तौर पर परीक्षण किया जाएगा।' भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सभी प्रतिभागियों के कुल 1,988 आरटी-पीसीआर परीक्षणों में दो खिलाड़ी सहित 13 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, इससे पहले यह खबर आई थी कि सीएसके के 13 सदस्य दुबई में कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव आए हैं। इस जांच में जो दो खिलाड़ी कोविड-19 से संक्रमित हैं, उनमें भारतीय टीम के टी-20 विशेषज्ञ गेंदबाज के अलावा भारत ए टीम का शीर्ष क्रम का एक बल्लेबाज शामिल है।

