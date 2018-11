ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के लिए बेहद बुरी खबर है। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ चोटिल होकर पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। इसे 6 दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पहले मेहमान टीम के लिए एक झटके की तरह देखा जा रहा है।

JUST IN: A big blow for India with Prithvi Shaw ruled out of the first #AUSvIND Test: https://t.co/HHjElGoM93 pic.twitter.com/93ODxMBh11