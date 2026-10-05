न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम चयन जल्द: आकाश दीप की टेस्ट में वापसी! आखिरी दो वनडे में अय्यर संभाल सकते हैं कमान

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आकाश दीप की सात महीने बाद टेस्ट टीम में वापसी की तैयारी है। न्यूजीलैंड दौरे के लिए चयन में उन्हें मौका मिलने की संभावना है। वहीं, अगर शुभमन गिल टेस्ट की तैयारी के लिए आखिरी दो वनडे से पहले लौटते हैं, तो श्रेयस अय्यर को उन मैचों में टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है।

विज्ञापन न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम के चयन की तैयारी शुरू हो गई है। चयनकर्ता टी20, वनडे और टेस्ट के लिए तीन अलग-अलग टीमों का चयन करेंगे। तेज गेंदबाज आकाश दीप की टेस्ट टीम में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं, अगर कप्तान शुभमन गिल टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए आखिरी दो वनडे से हटते हैं, तो उपकप्तान श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं। भारतीय चयन समिति की बैठक मंगलवार या बुधवार को हो सकती है। न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 22 अक्तूबर से टी20 सीरीज के साथ होगी। इसके बाद वनडे और टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे।

चोट से वापसी के बाद आकाश दीप ने किया प्रभावित

आकाश दीप पिछले करीब सात महीने से पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस इंजरी के कारण क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने ईरानी कप में घरेलू क्रिकेट में वापसी की और दोनों पारियों में कुल छह विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने करीब 24 ओवर गेंदबाजी की। बीसीसीआई के एक अधिकारी के मुताबिक, आकाश दीप को लेकर रेस्ट ऑफ इंडिया के कोचिंग स्टाफ को सावधानी बरतने के लिए कहा गया था, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय टीम में वापसी की योजना थी। अधिकारी ने बताया कि आकाश पूरी तरह फिट हैं और इस समय 138 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। यह उनकी फिटनेस का अच्छा संकेत है।

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टेस्ट टीम में पांच तेज गेंदबाजों की जगह पक्की

टेस्ट टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़ और आकाश दीप के शामिल होने की उम्मीद है। प्रसिद्ध और गुरनूर का चयन उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। टेस्ट टीम में 16 या 17 खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है। अतिरिक्त तेज गेंदबाज को जगह देने पर भी विचार हो रहा है। छठे तेज गेंदबाज के लिए अकीब नबी, मुकेश कुमार और अंशुल कंबोज के नाम चर्चा में हैं। ये तीनों भारत ए टीम में भी जगह पाने की दौड़ में हैं।

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आखिरी दो वनडे में अय्यर कर सकते हैं कप्तानी

न्यूजीलैंड दौरे के कार्यक्रम को देखते हुए भारतीय टीम के सामने वनडे और टेस्ट टीम के बीच तालमेल का सवाल भी है। आखिरी वनडे 15 नवंबर को तौरंगा में खेला जाएगा, जबकि पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगा। एक दिन यात्रा में जाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के पास टेस्ट से पहले अभ्यास के लिए करीब तीन दिन ही होंगे। ऐसे में शुभमन गिल और कुछ अन्य टेस्ट नियमित खिलाड़ियों को आखिरी दो वनडे से आराम दिया जा सकता है। अगर गिल टेस्ट की तैयारी के लिए आखिरी दो वनडे नहीं खेलते हैं, तो उपकप्तान श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी कर सकते हैं।

कई खिलाड़ी वनडे और टेस्ट दोनों में होंगे

गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी वनडे और टेस्ट दोनों टीमों में शामिल हो सकते हैं। भारत ए का न्यूजीलैंड दौरा भी इसी दौरान होगा। भारत ए को 24 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच तीन अनौपचारिक टेस्ट खेलने हैं। इन मुकाबलों की तारीखें पहले तीन वनडे मैचों से टकरा रही हैं। ऐसे में कुछ खिलाड़ी भारत ए के मुकाबलों से हटकर वनडे टीम में शामिल हो सकते हैं।

टेस्ट विशेषज्ञ भारत ए के लिए खेल सकते हैं

ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन जैसे टेस्ट विशेषज्ञ या एक प्रारूप में खेलने वाले खिलाड़ियों के भारत ए के कम से कम एक टेस्ट में खेलने की संभावना है। इससे उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले लाल गेंद के क्रिकेट में लय हासिल करने का मौका मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। पहला टेस्ट 19 नवंबर से शुरू होगा।