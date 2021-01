AUSvIND: टेस्ट सीरीज के बीच हाई अलर्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने आया दर्शक निकला कोरोना पॉजिटिव

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। दोनों टीमों को बाकी के दो टेस्ट मुकाबले सिडनी और ब्रिस्बेन में खेलना है लेकिन उससे पहले मेलबर्न से आई खबर ने हड़कंप मचा दिया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट देखने गए दर्शकों में से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।

The MCG is being investigated as a potential source for acquisition.



This means we have a confirmed case of coronavirus who was not infectious but that we believe may have acquired their infection at this location.



