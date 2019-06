मुंबई में क्रिकेटर की चाकू मारकर हत्या, हिरासत में महिला मित्र

मुंबई के भांडुप इलाके में बीती रात राकेश पवार नाम के एक क्रिकेटर की हत्या कर दी गई। रात 12 बजे के करीब राकेश पर तीन अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में राकेश की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमले के समय राकेश पवार अपनी महिला दोस्त के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था।

Maharashtra: A local cricketer Rakesh Panwar was stabbed to death by three unknown assailants in Bhandup, Mumbai, last night. Police investigation underway. pic.twitter.com/8C1aoCKgLb