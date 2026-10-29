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भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की लगभग चार साल बाद टीम इंडिया में वापसी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका है, लेकिन भुवनेश्वर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वह तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट ले सके हैं और 11.58 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। विज्ञापन



ऐसे में पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने संकेत दिया है कि भुवनेश्वर को आखिरी दो मुकाबलों में प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है। अश्विन के मुताबिक, भारतीय टीम प्रबंधन सीरीज के बाकी मैचों में खिलाड़ियों को रोटेट करने पर विचार कर सकता है। ऐसे में भुवनेश्वर की जगह किसी स्पिनर या तेज गेंदबाज मयंक यादव को मौका मिल सकता है। विज्ञापन

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'भुवी की जगह स्पिनर या मयंक ले सकते हैं'

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'भुवी ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, उसे देखते हुए कोई स्पिनर या मयंक (यादव) उनकी जगह ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी।' हालांकि, अश्विन ने यह भी कहा कि अगले दो मुकाबलों में स्पिनरों को खिलाने का फैसला मैदान के आकार को ध्यान में रखकर करना होगा। उनके अनुसार, सीरीज के पहले दो मैच बड़े मैदानों पर खेले गए थे, जहां स्पिनरों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड के स्पिनर भी प्रभावी नहीं रहे। उन्होंने कहा, 'हम भी न्यूजीलैंड की तरह खिलाड़ियों को रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि अगले दो मैचों के मैदान और छोटे होंगे। मुझे नहीं पता कि वहां स्पिनरों को खिलाना कितना उपयोगी होगा।'

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मयंक यादव और स्पिनरों को मिल सकता है मौका

मयंक यादव ने सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला था और उनके गेंदबाजी आंकड़े भुवनेश्वर तथा अर्शदीप सिंह से बेहतर रहे थे। हालांकि, अगले मैच में उनकी जगह प्रिंस यादव को मौका दिया गया। प्रिंस ने पिछले दो मुकाबलों में मिला-जुला प्रदर्शन किया है। दूसरी ओर, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को अब तक इस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला है। भारत सीरीज जीत चुका है, ऐसे में आखिरी दो मुकाबलों में इन दोनों स्पिनरों को आजमाया जा सकता है।

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