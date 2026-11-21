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क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीबी ने हाल ही में बाली में हुई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बैठक के दौरान यह प्रस्ताव रखा था। बीसीबी के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने इस विचार पर सकारात्मक रुख दिखाया है।बीसीबी के अधिकारी ने क्रिकबज से कहा, 'हमने एशिया कप से पहले बांग्लादेश में त्रिकोणीय सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका को प्रस्ताव दिया है और दोनों देशों की प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही है।' हालांकि, अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस सीरीज की घोषणा नहीं की जा सकती। दोनों बोर्ड अभी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और उन्हें अपनी अंतिम सहमति देनी बाकी है।उन्होंने कहा, 'हम इसकी घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारी ओर से दिया गया प्रस्ताव है और दोनों देश इस पर विचार कर रहे हैं। वे बाद में हमें बताएंगे कि वे इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं।' इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शुक्रवार को पाकिस्तान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया था कि बांग्लादेश ने अगले विश्व कप से पहले त्रिकोणीय सीरीज का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, बीसीबी के अधिकारियों ने इस समयसीमा को गलत बताया और स्पष्ट किया कि यह सीरीज 2027 एशिया कप से पहले आयोजित करने का प्रस्ताव है।बांग्लादेश को 2027 एशिया कप की मेजबानी करनी है। यह टूर्नामेंट 18 जून से चार जुलाई तक खेला जाएगा। बांग्लादेश ने आखिरी बार 2016 में एशिया कप की मेजबानी की थी। उस समय टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में खेला गया था और मेजबान टीम उपविजेता रही थी। 2027 का एशिया कप तमीम इकबाल के नेतृत्व में बीसीबी की ओर से आयोजित होने वाला पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा। ऐसे में बोर्ड इससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ त्रिकोणीय सीरीज आयोजित करके टूर्नामेंट की तैयारियों को भी मजबूत करना चाहता है।