एशियन गेम्स 2026: गोल्ड मेडल मैच में स्मृति मंधाना का गोल्डन परफॉर्मेंस, फाइनल में कौन से रिकॉर्ड किए ध्वस्त?

एशियन गेम्स में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड

मंधाना और शेफाली ने फाइनल में 99 रन की साझेदारी की। इसके साथ ही दोनों ने एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए भारत की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ओवरऑल मंधाना और शेफाली तीसरे नंबर पर हैं। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड पाकिस्तान की आयशा जफर और शवाल जुल्फिकार के नाम है, जिन्होंने इसी एशियाड मं श्रीलंका के खिलाफ 115 रन की साझेदारी की थी। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया की नी लुह देवी और नंदा सकारिनी के नाम था, जिन्होंने 2023 एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ 106 रन की साझेदारी की थी।



एशियन गेम्स महिला क्रिकेट में बड़ी साझेदारियां:

बल्लेबाज टीम खिलाफ साझेदारी आयशा जफर, शवाल जुल्फिकार पाकिस्तान श्रीलंका 115 नी लुह देवी, नंदा सकारिनी इंडोनेशिया मंगोलिया 106 स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा भारत श्रीलंका 99