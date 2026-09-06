{"_id":"6a9cea17b5c441b289022a95","slug":"iran-us-tension-hormuz-siege-when-starver-himself-starved-to-death-tehran-following-path-of-leningrad-and-cuba-2026-09-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"घेराबंदी: जब भूखा रखने वाला खुद भूखा मरा, अतीत में झांकता ईरान लेनिनग्राद और क्यूबा की राह पर","category":{"title":"Opinion","title_hn":"विचार","slug":"opinion"}}
घेराबंदी: जब भूखा रखने वाला खुद भूखा मरा, अतीत में झांकता ईरान लेनिनग्राद और क्यूबा की राह पर
अंशुमान तिवारी
Updated Sun, 06 Sep 2026 09:50 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 09:50 AM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
सार
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन