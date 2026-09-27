जलवायु संकट: ओजोन परत में 20 साल में सबसे बड़ा छेद, मौसम पर कितना असर; कब तक होगा ठीक

ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की रोक लगने के बावजूद ओजोन परत में इस साल 20 वर्षों का सबसे बड़ा छेद दिखाई दिया है। वैज्ञानिकों ने इसके संकेत मई में ही देख लिए थे। अनुमान है कि इस बार यह छेद अक्तूबर से नवंबर तक बना रह सकता है।

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