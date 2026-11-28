राजनीति में पारिवारिक त्रासदी सबसे प्रभावशाली भावनात्मक पूंजी होती है, लेकिन भावनाएं किसी आरोप का प्रमाण नहीं बन सकतीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या देश की ऐसी त्रासदी थी, जिसकी पीड़ा उनके परिवार तक सीमित नहीं रही। पूरे देश ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को हिंसा का शिकार होते देखा था।

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उस दर्दनाक घटना को 35 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के हालिया बयान ने एक बार फिर इस मामले को चर्चा में ला दिया है। दरअसल, राहुल गांधी ने हाल में कहा कि उनके पिता राजीव गांधी की सुरक्षा जानबूझकर हटाई गई थी, ताकि उनकी हत्या हो सके। यह सामान्य राजनीतिक आरोप नहीं है। यह सीधे तत्कालीन सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है।हत्या को सुरक्षा हटाने के निर्णय से जोड़ता है। ऐसे गंभीर आरोपों को भावनात्मक स्मृतियों के आधार पर नहीं, अपितु जांच आयोगों के निष्कर्षों, सरकारी रिकॉर्ड और ऐतिहासिक दस्तावेजों की कसौटी पर परखना चाहिए।पहले राहुल गांधी के बयान को देखते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा हटाना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया था। यह परिवार की स्मृतियों और राहुल गांधी की अपनी व्याख्या है, लेकिन जब इस स्मृति को हत्या की साजिश का आरोप बनाया जाता है, तब प्रमाण की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इस बयान पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने प्रतिवाद किया।चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े रहे हरिवंश ने पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा के संदर्भ में बताया कि राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं थीं और उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई थी। चंद्रशेखर ने व्यक्तिगत रूप से भी राजीव गांधी को सतर्क रहने के लिए कहा था और पत्र लिखे थे। हरिवंश ने सवाल उठाया कि राजीव गांधी के आसपास ऐसे कौन लोग थे?जो उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से अलग जनता के बीच जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे? उन्होंने आतंकी संगठन लिट्टे के साथ संपर्क और कथित भरोसे के संदर्भ में कांग्रेस के भीतर मौजूद लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। हरिवंश का कहना है कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं और चेतावनियां मौजूद थीं, इसलिए सुरक्षा हटाने को सीधे हत्या की साजिश बताने से पहले तथ्य सामने रखे जाने चाहिए।हालांकि, हरिवंश का बयान अपने आप में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं है। वह एक ऐतिहासिक संदर्भ और चुनौती है, जिसे दस्तावेजों के साथ परखा जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के गंभीर आरोप को भी केवल पारिवारिक अनुभव के आधार पर निर्विवाद सत्य मान लेना उचित नहीं होगा।राजीव गांधी की हत्या की व्यापक साजिश की जांच के लिए जस्टिस एम.सी. जैन आयोग गठित किया गया था। उसकी अंतिम रिपोर्ट 1998 में संसद के समक्ष रखी गई और 5 अगस्त 1998 को लोकसभा में उस पर चर्चा हुई। संसद के रिकॉर्ड में रिपोर्ट के निष्कर्षों और सरकार के कार्रवाई संबंधी ज्ञापन पर विचार दर्ज है। जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर और पी.वी. नरसिम्हा राव के खिलाफ हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप प्रमाणित नहीं होता।संसद में रिपोर्ट के उद्धृत अंश में आयोग ने ऐसे आरोपों को कल्पना पर आधारित बताया और कहा कि इन प्रधानमंत्रियों के हत्या की साजिश से जुड़ने का कोई मामला नहीं बनता। यही तथ्य राहुल गांधी के मौजूदा आरोप के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट किसी पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा राजीव गांधी की हत्या करवाने की साजिश को प्रमाणित नहीं करती। हत्या की मंशा और सुरक्षा संबंधी प्रशासनिक निर्णय के बीच अंतर करना आवश्यक है।जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर 5 अगस्त 1998 को लोकसभा में चर्चा हुई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार थी। यह संसदीय रिकॉर्ड रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने और उस पर कार्रवाई संबंधी सरकारी पक्ष का प्रमाण है, लेकिन रिपोर्ट संसद में रखे जाने का अर्थ यह नहीं कि सरकार ने आयोग की हर टिप्पणी को बिना किसी असहमति के स्वीकार कर लिया था।सरकार के कार्रवाई ज्ञापन में कुछ टिप्पणियों और निष्कर्षों पर अलग रुख भी दर्ज था। यहां तथ्य और राजनीतिक व्याख्या को अलग रखना जरूरी है। आयोग का निष्कर्ष एक बात है, सरकार की कार्रवाई दूसरी और किसी राजनीतिक दल का आरोप तीसरी। तीनों को मिलाकर प्रस्तुत करने से इतिहास धुंधला होता है।राजीव गांधी की सुरक्षा में हुई चूक को नकारना भी तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने वाले जस्टिस जे.एस. वर्मा आयोग ने सुरक्षा में गंभीर कमियों, खुफिया सूचनाओं के समन्वय में विफलता और पर्याप्त वैकल्पिक सुरक्षा उपलब्ध न कराने जैसे पहलुओं पर निष्कर्ष दिए थे।संसद की बहस में वर्मा आयोग के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि एसपीजी सुरक्षा हटाने के बाद पर्याप्त वैकल्पिक सुरक्षा नहीं दी गई थी और केंद्र व तमिलनाडु की सुरक्षा व्यवस्था में चूकें हुई थीं। इसलिए बहस का सही प्रश्न यह नहीं है कि सुरक्षा हटाई गई या नहीं, बल्कि यह है कि सुरक्षा व्यवस्था बदलने के पीछे कानूनी और प्रशासनिक आधार क्या था, खतरे का आकलन किस प्रकार किया गया, वैकल्पिक व्यवस्था पर्याप्त क्यों नहीं रही और क्या किसी जांच में हत्या करवाने की मंशा प्रमाणित हुई?यहीं राहुल गांधी का बयान तथ्य से आगे राजनीतिक निष्कर्ष की ओर जाता है। सुरक्षा हटाने का निर्णय, सुरक्षा में लापरवाही और हत्या करवाने की मंशा तीन अलग-अलग बातें हैं। पहली दो के संबंध में ऐतिहासिक रिकॉर्ड और जांच निष्कर्ष मौजूद हैं। तीसरी के लिए निर्णायक प्रमाण चाहिए।जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट ने तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध हत्या की साजिश का आरोप स्वीकार नहीं किया। यह बात राहुल गांधी के आरोप को परखते समय अनदेखी नहीं की जा सकती। यह सत्य है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बचपन में अपने पिता को खोया, जबकि सोनिया गांधी ने अपने पति को।इस पीड़ा को किसी राजनीतिक बहस में छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन यही पीड़ा किसी गंभीर आरोप को स्वत: सत्य भी नहीं बना देती। राहुल गांधी जब कहते हैं कि सुरक्षा जानबूझकर हटाई गई, ताकि उनके पिता की हत्या हो सके तो उन्हें यह बताना चाहिए कि इस निष्कर्ष का आधार क्या है?क्या कोई दस्तावेज, आदेश, जांच निष्कर्ष या ऐसा प्रमाण है, जो हत्या की मंशा स्थापित करता हो? यदि नहीं तो इसे पारिवारिक स्मृति, राजनीतिक धारणा या आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं।राजनीति में सहानुभूति हासिल करना स्वाभाविक है। गांधी परिवार की त्रासदी के प्रति देश में संवेदना भी रही है, लेकिन जब किसी राष्ट्रीय त्रासदी को वर्तमान राजनीतिक विमर्श में इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि पुराने आरोप फिर जीवित हो जाएं और विरोधियों पर हत्या की मंशा का संदेह खड़ा हो, तब तथ्यात्मक जवाबदेही अनिवार्य हो जाती है।राजीव गांधी की हत्या के मामले में जैन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को पढ़ना जरूरी है। रिपोर्ट का संसदीय रिकॉर्ड स्पष्ट करता है कि हत्या की साजिश में वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव की भूमिका प्रमाणित नहीं हुई।राहुल गांधी को अपने पिता की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करने और उस दौर की कमियों पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन सुरक्षा हटाने को हत्या की साजिश घोषित करना ऐसा आरोप है, जिसे प्रमाणित किए बिना राजनीतिक सत्य की तरह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राजीव गांधी की स्मृति सम्मान की मांग करती है, राजनीतिक आरोपों की अनंत पुनरावृत्ति नहीं। उनकी हत्या से देश ने जो सबक लिया, वह नेताओं की सुरक्षा, खुफिया तंत्र और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने का था।उस त्रासदी को आज की राजनीति में सहानुभूति जुटाने का साधन बनाने के बजाय, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। राजनीति में भावनाएं जनता को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन इतिहास का फैसला भावनाएं नहीं, प्रमाण करते हैं। राहुल गांधी का आरोप तभी ऐतिहासिक सत्य कहलाएगा, जब वह प्रमाणों की कसौटी पर खरा उतरेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक दु:खी बेटे की स्मृति से निकला है।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।