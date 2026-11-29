'मानुहे मानुहर बाबे' और इसके बांग्ला रूप 'मानुष मानुषेर जोन्य' में मानव अस्तित्व का संपूर्ण दर्शन एक सरल विचार में समाहित है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के लिए खड़ा होना चाहिए। इसमें दार्शनिक शब्दावली का कोई जटिल प्रयोग नहीं है, फिर भी इन चंद शब्दों में जाति, धर्म, पूर्वाग्रह और उदासीनता का सशक्त खंडन निहित है। 'बिस्तीर्णो पारोरे' और बाद में 'गंगा बहती हो क्यों' में नदी केवल भौगोलिक स्वरूप नहीं रह जाती। वह सभ्यता की साक्षी बन जाती है। नदी ने पीढ़ियों से चले आ रहे दुख, असमानता और अन्याय को देखा है और कवि उसके इस प्रवाह पर प्रश्न उठाता है, जो मानो इन सबके प्रति उदासीन है। विज्ञापन

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भूपेन दा नदी जैसी अत्यंत परिचित वस्तु को भी समाज की अंतरात्मा का स्वर बना सकते थे। यही उनकी कला की गहनता थी। वे दर्शन को गीत में ढाल सकते थे। उनका मानवतावाद न तो अमूर्त था और न ही सामान्य जीवन से कटा हुआ। उनके गीतों में श्रमिकों, किसानों, नाविकों, चाय बागान के मजदूरों और समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों की बातें होती थीं। वे प्रेम और प्रकृति के बारे में अत्यंत कोमलता से गा सकते थे, लेकिन उत्पीड़न और मानवीय गरिमा के प्रश्नों पर असाधारण नैतिक दृढ़ता के साथ अपनी बात भी रख सकते थे। उनकी धुनें सहज और सुलभ थीं, जबकि उनके विचार गहन थे। उनका कभी यह मानना नहीं था कि बौद्धिक गंभीरता के लिए अभिव्यक्ति का जटिल होना आवश्यक है। इसके विपरीत, उनके सबसे गहन विचार हमें सबसे सरल शब्दों के माध्यम से प्राप्त हुए। इस क्षमता ने उन्हें भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं को सहजता से पार करने में भी सक्षम बनाया। असम ने उन्हें अपने प्रिय भूपेन दा के रूप में जाना, लेकिन बंगाल ने भी उन्हें उतने ही स्नेह के साथ अपनाया।पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के साथ उनका संबंध भी उतना ही व्यापक था। उन्होंने यहां की नदियों, पहाड़ियों और समुदायों का उत्सव मनाया तथा अरुणाचल, मेघालय, नगालैंड और इस अत्यंत विविधतापूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाले अनेक समुदायों को अपनी आवाज दी। वे पूर्वोत्तर को केवल प्रशासनिक सीमाओं में बंटे राज्यों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में देखते थे। वे सहज रूप से समझते थे कि विविधता का अर्थ दूरियां पैदा होना नहीं है। यह विश्वास उस पीड़ा को भी स्पष्ट करता है जो उन्हें तब होती थी जब पूर्वोत्तर के लोगों के बीच के संबंध कमजोर पड़ते थे। उनकी देशभक्ति भी इसी मानवतावादी आधार से उपजी थी।यह विशेष रूप से प्रासंगिक है कि श्रीमती उषा मंगेशकर जी को भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय संगीत में लंबे समय से उल्लेखनीय योगदान देने वाली एक प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका के रूप में उषा जी उस संगीत परंपरा से जुड़ी हैं, जिसने विभिन्न भाषाओं और पीढ़ियों के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध किया है। डॉ. भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना प्रत्येक असमिया और उनकी प्रतिभा के प्रत्येक प्रशंसक के लिए अपार गर्व का क्षण था। इसी प्रकार, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले विशाल पुल का नाम डॉ. भूपेन हजारिका सेतु रखना भी अत्यंत प्रतीकात्मक निर्णय था। उस व्यक्ति के नाम पर बने पुल से अधिक उपयुक्त श्रद्धांजलि और क्या हो सकती थी, जिसने अपना पूरा जीवन भाषाओं, संस्कृतियों और लोगों के बीच सेतु बनाने में समर्पित कर दिया। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के बाद भूपेन दा ने तबाह सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा की और भारतीय सैनिकों के बलिदान को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इसी अनुभव से 'कोत जोवानर मृत्यु होल' की रचना हुई, जो उन युवा सैनिकों के प्रति उनकी अत्यंत मार्मिक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उन्होंने इस त्रासदी को घृणा में नहीं बदला। उन्होंने शोक को स्मृति में, बलिदान को देशभक्ति में और राष्ट्रीय पीड़ा को कला में रूपांतरित कर दिया। स्थानीय और राष्ट्रीय भावनाओं को एक सूत्र में पिरोने की यह क्षमता उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक थी।