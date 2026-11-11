सोनिया गांधी की आत्मकथा: इतिहास की तारीखें गलत, कितनी है तथ्यात्मक विश्वसनीयता?

आत्मकथा में तारीखों की चूक क्यों? आत्मकथा किसी व्यक्ति के जीवन का निजी दस्तावेज होती है। इसमें स्मृतियां, अनुभव, रिश्ते और घटनाओं की व्यक्तिगत व्याख्या शामिल होती है। लेकिन जब लेखक देश की राजनीति में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका हो और पुस्तक में राष्ट्रीय इतिहास की घटनाओं का उल्लेख हो, तो तथ्यों की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है।

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सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘Belonging: A Journey of Love’ के सामने आने के बाद यही सवाल उठ रहा है। पुस्तक में उनके निजी जीवन से लेकर कांग्रेस की राजनीति, नेहरू-गांधी परिवार और देश के राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख है। लेकिन अलग-अलग अध्यायों में कुछ ऐसी गलतियां सामने आई हैं, जिन्हें सामान्य स्मृति संबंधी चूक कहकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है।सबसे चौंकाने वाली गलती सोनिया गांधी के बेहद करीबी राजनीतिक सहयोगी अहमद पटेल के निधन को लेकर है।पुस्तक के अध्याय 29 के पृष्ठ 401 पर उनके निधन का वर्ष 2022 लिखा गया है। जबकि अहमद पटेल का निधन 25 नवंबर 2020 को हुआ था। कोरोना संक्रमण के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण उनका निधन हुआ।अहमद पटेल लंबे समय तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे। कांग्रेस के संगठनात्मक फैसलों और राजनीतिक रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे व्यक्ति के निधन का वर्ष दो साल आगे दर्ज होना सवाल खड़े करता है।दूसरी बड़ी विसंगति अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर है। पुस्तक के अध्याय 33 के पृष्ठ 461 पर अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का वर्ष 2012 बताया गया है। जबकि इस आंदोलन का निर्णायक राष्ट्रीय दौर 2011 में शुरू हुआ था।5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर जन लोकपाल की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। अगस्त 2011 में रामलीला मैदान का आंदोलन भी देशव्यापी चर्चा का केंद्र बना। यह आंदोलन तत्कालीन यूपीए सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बना था। ऐसे घटनाक्रम का वर्ष गलत दर्ज होना सामान्य पाठक के लिए भी सवाल पैदा करता है।तीसरी गलती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को लेकर है। पुस्तक के अध्याय 24 के पृष्ठ 338 पर आरएसएस की स्थापना 1921 में बताई गई है। जबकि संगठन की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी।यह अंतर चार वर्षों का है। खास बात यह है कि पुस्तक में आरएसएस की विचारधारा और भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका पर भी चर्चा की गई है। ऐसे में जिस संगठन का उल्लेख किया जा रहा है, उसकी स्थापना का वर्ष ही गलत होना संपादन और तथ्य-जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है।एक और चूक 2002 के गुजरात दंगों के संदर्भ में सामने आई है। पुस्तक में अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बताया गया है, जबकि राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर 1970 से गुजरात की राजधानी है।सोनिया गांधी ने उस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहत शिविरों में जाकर दंगा पीड़ितों से मिलने का उल्लेख किया है। इस प्रसंग में अहमदाबाद का उल्लेख स्वाभाविक है, लेकिन उसे राज्य की राजधानी बताना तथ्यात्मक गलती है। यह गलती इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह किसी जटिल राजनीतिक घटनाक्रम या व्यक्तिगत स्मृति से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि सामान्य प्रशासनिक और भौगोलिक तथ्य है।पुस्तक में 1978 के चुनावी नतीजों को लेकर भी चर्चा सामने आई है। यहां सावधानी जरूरी है। 1977 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की बड़ी पराजय हुई थी। 1978 में भी विभिन्न राज्यों में चुनावी घटनाक्रम हुए थे। इसलिए पुस्तक के संबंधित प्रसंग और चुनाव का संदर्भ देखे बिना इसे निश्चित रूप से एक और तारीख की गलती घोषित करना उचित नहीं होगा। यही अंतर तथ्य-जांच और राजनीतिक आलोचना के बीच होना चाहिए।इन विसंगतियों के बाद सबसे बड़ा सवाल पुस्तक की संपादन प्रक्रिया पर है। क्या पांडुलिपि तैयार करते समय ऐतिहासिक तथ्यों का स्वतंत्र सत्यापन किया गया था? क्या प्रकाशक ने तथ्य-जांच की जिम्मेदारी निभाई? क्या पुस्तक के अन्य अध्यायों में भी ऐसी गलतियां हैं?सोनिया गांधी की आत्मकथा केवल निजी जीवन की कहानी नहीं है। यह देश की राजनीति के एक लंबे दौर को देखने और समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसलिए इसमें दर्ज तथ्यों की विश्वसनीयता का महत्व बढ़ जाता है।यह भी ध्यान रखना होगा कि आत्मकथा में किसी घटना का व्यक्तिगत वर्णन और उस घटना से जुड़ा ऐतिहासिक तथ्य दो अलग बातें हैं। लेखक अपने अनुभवों और निष्कर्षों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी व्यक्ति के निधन का वर्ष, संगठन की स्थापना या किसी आंदोलन की शुरुआत जैसी जानकारी की पुष्टि आसानी से की जा सकती है।फिलहाल सामने आई विसंगतियों के आधार पर पूरी पुस्तक को गलत तथ्यों का संग्रह कहना उचित नहीं होगा। लेकिन चार अलग-अलग संदर्भों में सामने आई चूकें निश्चित रूप से गंभीर तथ्य-जांच की मांग करती हैं।सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से निजी और राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं को सार्वजनिक किया है। पाठकों को उनके अनुभवों और राजनीतिक दृष्टिकोण से असहमत होने का अधिकार है, लेकिन पुस्तक में दर्ज ऐतिहासिक तथ्यों की जांच भी उतनी ही जरूरी है।आखिर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चार जगह तारीख या तथ्य गलत कैसे हो गए? बड़ा सवाल यह है कि देश की राजनीति के इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज को प्रकाशित करने से पहले उसकी तथ्यात्मक जांच किस स्तर पर की गई?-----------------------------------------

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।