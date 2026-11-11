दूसरा पहलू: वे परिवार के सदस्य थे ऐसे कैसे छोड़ देते; अब अंतिम विदाई भी इंसानों जैसी

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अनुष्का की मां आशा ने बताया, हमें प्लूटो एक नाले के पास मिला था। हम उसे घर ले आए। उस दिन के बाद से हम सबकी जिंदगी बदल गई, साथ ही जानवरों को देखने का नजरिया भी। अनुष्का के पिता अमर सेठी कहते हैं, प्लूटो के साथ रहकर हमने जाना नि:स्वार्थ प्यार क्या होता है। जब प्लूटो किडनी की बीमारी के बाद हमें छोड़कर गया, तो हमने पता किया कि उसकी अंतिम यात्रा को कैसे संवेदनशीलता से कर सकते हैं, ताकि उसकी खुशनुमा यादें हमेशा हमारे साथ रहें। फरीदाबाद के पॉज पेट क्रेमेशन सर्विसेज का पता उन्हें इंटरनेट से चला। इसे अज्ञानता कहिए या अरुचि कि लोग अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन एमसीडी या नगर निगम में नहीं कराते। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, दिल्ली में मात्र 913 लोगों ने अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ज्यादातर लोगों के अपने पालतू पेट्स का पंजीकरण नहीं कराने से सही आंकड़े नहीं मिलते और नसबंदी तथा अंतिम संस्कार संबंधी योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। कई शहरों में निगम की तरफ से अंतिम संस्कार की सुविधा है। पर, कुछ निजी प्रयासों ने इस काम को बेहतर और आसान बना दिया है। निजी क्षेत्र में काम कर रही संस्थाएं कुछ ज्यादा, तो सरकारी संस्थाएं कम पैसे लेती हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या सेवा लेना चाहेंगे। एमसीडी स्वयंसेवी संस्था ग्रीन रिवोल्यूशन फाउंडेशन के साथ संयुक्त उपक्रम चला रहा है, फरी फ्रेंड्स फॉरएवर। यह दिल्ली के द्वारका में है। यहां अपने प्रिय पालतू की याद में आप पौधा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा, कुछ संस्थान अस्थि विसर्जन सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। गुरुग्राम में लास्ट राइड फ्यूनरल है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी इस सुविधा पर विचार कर रहा है।अमेरिकी लेखक रोजर कारस ने कहा था, ‘पेट्स हमारी पूरी जिंदगी नहीं होते, लेकिन वे हमारी जिंदगी को पूरा जरूर बना देते हैं। शायद जो अधूरा था, उसे पूरा करने का यह सार्थक प्रयास है।’