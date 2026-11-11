'खुशियों की ईद': खरगे के बयान से कितना लाभ, कितना नुकसान?
सत्येंद्र प्रताप सिंह
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:15 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:15 AM IST
सार
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दीपावली को 'खुशियों की ईद' क्या कहा, देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण और हिंदू भावनाओं से जोड़ दिया तो कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश बताया। दिलचस्प यह है कि इस विवाद में भाजपा के मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन से लेकर कांग्रेस के राशिद अल्वी और एआईएमआईएम के वारिस पठान तक की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सवाल है कि खरगे के बयान से कांग्रेस को कितना राजनीतिक लाभ और कितना नुकसान हो सकता है?
विज्ञापन
विस्तार
दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यह देशभर में मनाया जाने वाला बड़ा त्योहार है और इसे 'खुशियों की ईद' कहा जा सकता है। उन्होंने त्योहार के बहाने देश में शांति बनाए रखने, आपसी मतभेद भुलाने और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने की अपील भी की।
विज्ञापन
खरगे के बयान का मूल भाव खुशियों और उत्सव की साझी संस्कृति बताना था। लेकिन क्या राजनीतिक मंच से दिए गए ऐसे संदेश के लिए शब्दों का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है? क्या वह अपनी बात बिना किसी दूसरे धर्म के त्योहार का संदर्भ दिए भी कह सकते थे?
विज्ञापन
भाजपा को मिला मुद्दा?
भाजपा ने खरगे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया कि दीपावली की अपनी धार्मिक पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक महत्व है। उसे ईद से जोड़ने की क्या जरूरत थी?
विज्ञापन
भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूछा कि क्या खरगे और राहुल गांधी ईद को 'खुशियों की दिवाली' कहने का साहस दिखाएंगे? भाजपा ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदू भावनाओं की अनदेखी से जोड़ने की कोशिश की। यहां भाजपा की आपत्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। उसने कांग्रेस के पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर दिए गए बयानों को भी इस विवाद से जोड़ दिया।
कांग्रेस की सफाई क्या है?
कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश बताया। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि ईद का अर्थ त्योहार है और खरगे ने इसी व्यापक अर्थ में इस शब्द का इस्तेमाल किया है।
उनका तर्क था कि बयान को उसके पूरे संदर्भ में समझना चाहिए। खरगे ने किसी धर्म या त्योहार का अपमान नहीं किया, बल्कि खुशियों और आपसी सद्भाव की बात कही।लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की यह सफाई आम लोगों तक उसी तरह पहुंचेगी, जिस तरह भाजपा का आरोप पहुंच रहा है?
मुस्लिम नेताओं की राय बंटी?
इस विवाद का एक दिलचस्प पहलू मुस्लिम नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने खरगे पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो वोट बैंक की राजनीति के लिए वे दीपावली के दिन ही लोगों को 'ईद मुबारक' कह देते। उन्होंने कांग्रेस पर धार्मिक त्योहारों को लेकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।
इसके विपरीत कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने खरगे के बयान का बचाव किया। उनका कहना था कि खुशी व्यक्त करने के लिए ईद का इस्तेमाल एक रूपक के तौर पर भी होता है। आम बोलचाल में किसी के लंबे समय बाद दिखाई देने पर 'ईद का चांद हो गए' कहा जाता है। उनके मुताबिक ईद खुशी का पर्याय है।
लेकिन एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान की प्रतिक्रिया कांग्रेस के लिए असहज करने वाली रही। उन्होंने भी खरगे के बयान को राजनीतिक दिखावा और किसी खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश बताया। उनका कहना था कि दीपावली और ईद दोनों की अपनी अलग पहचान है और दोनों त्योहारों का सम्मान होना चाहिए।
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब मुस्लिम समुदाय के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी एक जैसी नहीं हैं, तब क्या इस पूरे विवाद को केवल हिंदू बनाम मुस्लिम के नजरिये से देखना उचित होगा?
Trending Videos
कांग्रेस को लाभ या नुकसान?
कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म सद्भाव के संदेश को किस तरह प्रस्तुत करती है। खरगे के बयान को पार्टी एक ऐसे प्रयास के रूप में पेश कर सकती है, जिसमें अलग-अलग धर्मों के त्योहारों को साझा खुशियों से जोड़ने की कोशिश की गई।
लेकिन भाजपा इसे कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण की राजनीति के उदाहरण के रूप में प्रचारित कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह विवाद केवल एक बयान का बचाव करने तक सीमित नहीं रहेगा। उसे यह भी बताना होगा कि उसकी धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का समान सम्मान कैसे करती है।
दूसरी तरफ भाजपा को भी यह स्पष्ट करना होगा कि क्या किसी दूसरे धर्म के त्योहार का सकारात्मक संदर्भ देना अपने आप में उस त्योहार की पहचान या परंपरा का अपमान है?
त्योहार या सियासत?
भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व और दूसरे त्योहार सामाजिक मेलजोल के अवसर भी बनते रहे हैं। एक-दूसरे के त्योहारों की शुभकामनाएं देना भारतीय समाज की साझी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ऐसे अवसर भी राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बनते जा रहे हैं।
खरगे का बयान सद्भाव की भावना से दिया गया था या उसमें राजनीतिक संदेश भी निहित था, यह बहस का विषय हो सकता है। उसी तरह भाजपा की आपत्ति सांस्कृतिक पहचान के सम्मान से जुड़ी है या राजनीतिक विरोध का हिस्सा है, इस पर भी सवाल उठेंगे।
असली सवाल यह है कि क्या त्योहारों की खुशियों को साझा करने के लिए एक-दूसरे के त्योहारों का उदाहरण देना जरूरी है? और क्या राजनीतिक दल हर ऐसे संदेश को वोट बैंक के चश्मे से देखेंगे?
खुशियों की ईद कहने से शुरू हुआ यह विवाद आखिरकार कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति, भाजपा की सांस्कृतिक राजनीति और विपक्षी खेमे के भीतर अलग-अलग विचारों की परीक्षा बन गया है। इसका राजनीतिक लाभ या नुकसान केवल बयान से नहीं, बल्कि जनता इसे किस संदर्भ में ग्रहण करती है, उससे तय होगा।
--------------------------
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।
कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म सद्भाव के संदेश को किस तरह प्रस्तुत करती है। खरगे के बयान को पार्टी एक ऐसे प्रयास के रूप में पेश कर सकती है, जिसमें अलग-अलग धर्मों के त्योहारों को साझा खुशियों से जोड़ने की कोशिश की गई।
लेकिन भाजपा इसे कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण की राजनीति के उदाहरण के रूप में प्रचारित कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह विवाद केवल एक बयान का बचाव करने तक सीमित नहीं रहेगा। उसे यह भी बताना होगा कि उसकी धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का समान सम्मान कैसे करती है।
दूसरी तरफ भाजपा को भी यह स्पष्ट करना होगा कि क्या किसी दूसरे धर्म के त्योहार का सकारात्मक संदर्भ देना अपने आप में उस त्योहार की पहचान या परंपरा का अपमान है?
त्योहार या सियासत?
भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व और दूसरे त्योहार सामाजिक मेलजोल के अवसर भी बनते रहे हैं। एक-दूसरे के त्योहारों की शुभकामनाएं देना भारतीय समाज की साझी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ऐसे अवसर भी राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बनते जा रहे हैं।
खरगे का बयान सद्भाव की भावना से दिया गया था या उसमें राजनीतिक संदेश भी निहित था, यह बहस का विषय हो सकता है। उसी तरह भाजपा की आपत्ति सांस्कृतिक पहचान के सम्मान से जुड़ी है या राजनीतिक विरोध का हिस्सा है, इस पर भी सवाल उठेंगे।
असली सवाल यह है कि क्या त्योहारों की खुशियों को साझा करने के लिए एक-दूसरे के त्योहारों का उदाहरण देना जरूरी है? और क्या राजनीतिक दल हर ऐसे संदेश को वोट बैंक के चश्मे से देखेंगे?
खुशियों की ईद कहने से शुरू हुआ यह विवाद आखिरकार कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति, भाजपा की सांस्कृतिक राजनीति और विपक्षी खेमे के भीतर अलग-अलग विचारों की परीक्षा बन गया है। इसका राजनीतिक लाभ या नुकसान केवल बयान से नहीं, बल्कि जनता इसे किस संदर्भ में ग्रहण करती है, उससे तय होगा।
--------------------------
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।