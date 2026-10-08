नाना पाटेकर: अभिनय का बागी, जो जिंदगी में भी किरदार निभाता रहा

भारतीय सिनेमा में कुछ कलाकार अपनी खूबसूरती से पहचाने जाते हैं, कुछ लोकप्रियता से और कुछ अभिनय क्षमता से। लेकिन नाना पाटेकर ऐसे अभिनेता थे, जिनकी पहचान किसी एक विशेषता में समेटना कठिन है। उनके चेहरे पर सामान्य भारतीय की बेचैनी, आवाज में व्यवस्था के प्रति आक्रोश, आंखों में संघर्षों की छाया और अभिनय में ऐसी स्वाभाविकता थी कि दर्शक अक्सर अभिनेता और उसके किरदार के बीच अंतर भूल जाता था।

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वह न परंपरागत नायक थे, न फिल्मी दुनिया की चमक-दमक में सहजता से समाने वाले सितारे। उन्होंने अपना रास्ता बनाया और अपनी शर्तों पर चलते रहे। आठ अक्टूबर 2026 को उनके निधन के साथ भारतीय सिनेमा का एक ऐसा स्वर खामोश हो गया, जिसने अभिनय को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की विसंगतियों और मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति बनाया था।एक जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर का वास्तविक नाम विश्वनाथ पाटेकर था। पारिवारिक कारोबार में आई कठिनाइयों ने उन्हें कम उम्र में जीवन की कठोर वास्तविकताओं से परिचित कराया। मुंबई के सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में कलात्मक शिक्षा और रंगमंच के अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया।उनका अभिनय किसी सुविधासंपन्न जीवन की कल्पनाओं से नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य के अनुभवों से उपजा प्रतीत होता था। उनके किरदारों में मजदूर की थकान, किसान की विवशता, व्यवस्था से निराश नागरिक का गुस्सा और अस्तित्व के लिए संघर्ष करते मनुष्य की बेचैनी दिखाई देती थी।वर्ष 1978 की फिल्म गमन से हिंदी सिनेमा में उनकी उपस्थिति दर्ज हुई, लेकिन पहचान बनाने में समय लगा। उस दौर में सुंदर चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व, रोमांस और नृत्य लोकप्रिय नायक की प्रमुख शर्तें थीं। नाना ने इन स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने साबित किया कि अभिनय की असली ताकत चेहरे की बनावट नहीं, चरित्र की विश्वसनीयता होती है।वर्ष 1989 की फिल्म परिंदा ने नाना पाटेकर को नई ऊंचाई दी। उनके निभाए अन्ना के चरित्र ने हिंदी सिनेमा के खलनायकों की परंपरागत छवि बदल दी। यह अपराधी केवल क्रूर नहीं था, बल्कि भय, असुरक्षा और मानसिक विचलन से भी ग्रस्त था। नाना ने दिखाया कि खलनायक की भयावहता केवल शारीरिक शक्ति या ऊंची आवाज में नहीं, उसकी मानसिक जटिलताओं में भी छिपी होती है।इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर सम्मान मिला। इसके बाद अंगार, तिरंगा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, यशवंत, अब तक छप्पन और अपहरण जैसी फिल्मों ने उनकी पहचान को विस्तार दिया। वह कभी विद्रोही नागरिक बने, कभी कठोर पुलिस अधिकारी, कभी अपराध की दुनिया का भयावह चेहरा और कभी पारिवारिक संबंधों में उलझा व्यक्ति।विशेष रूप से 1994 की क्रांतिवीर में प्रताप नारायण तिलक का उनका किरदार दर्शकों की स्मृति में स्थायी स्थान बना गया। उनका आक्रोश महज संवाद अदायगी नहीं था। उसमें सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पाखंड और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध सामान्य नागरिक की छटपटाहट सुनाई देती थी। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।नाना की अभिनय शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संवाद अदायगी मानी जाती है, लेकिन उन्हें केवल तीखे संवाद बोलने वाला अभिनेता समझना उनके साथ अन्याय होगा। उनकी वास्तविक शक्ति संवादों के बीच आने वाले विराम, चेहरे पर बदलते भाव और आंखों की भाषा में थी। वह एक ही दृश्य में क्रोध से करुणा, व्यंग्य से संवेदना और कठोरता से असहायता तक की यात्रा कर सकते थे। अब तक छप्पन में पुलिस अधिकारी साधु आगाशे की भूमिका इसका उदाहरण है।उनका चरित्र जितना कठोर था, भीतर से उतना ही जटिल भी। मराठी फिल्म नटसम्राट में उन्होंने वृद्ध रंगकर्मी की टूटती दुनिया, आत्मसम्मान और अकेलेपन को असाधारण संवेदनशीलता से अभिव्यक्त किया। यहां उनका गुस्सा पीछे छूट जाता है और सामने आता है ऐसा मनुष्य, जिसने जीवन भर दूसरों के लिए तालियां बटोरीं, लेकिन जीवन की संध्या में स्वयं सहारे की तलाश करता रह गया। यह भूमिका उनकी अभिनय यात्रा का महत्वपूर्ण शिखर थी।नाना पाटेकर के व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष उनकी सामाजिक सक्रियता थी। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्याओं और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक बदहाली ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया।वर्ष 2015 में उन्होंने मराठी अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर 'नाम फाउंडेशन' की स्थापना की। इस संस्था ने संकटग्रस्त किसान परिवारों की आर्थिक सहायता के साथ जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम किया। नाना ने अपनी कमाई का हिस्सा भी इन गतिविधियों के लिए समर्पित किया।उनकी सामाजिक सक्रियता महज किसी फिल्मी सितारे का प्रचार अभियान नहीं थी। खेती-किसानी में उनकी व्यक्तिगत रुचि थी और ग्रामीण जीवन से उनका जुड़ाव बना रहा। किसानों की पीड़ा को उन्होंने केवल समाचारों में नहीं पढ़ा, बल्कि प्रभावित परिवारों के बीच जाकर समझने का प्रयास किया।जब कृषि संकट, ग्रामीण पलायन और किसानों की आत्महत्याएं सार्वजनिक विमर्श का विषय बनती हैं, तब लोकप्रिय कलाकारों की सामाजिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? नाना ने अपने ढंग से इसका उत्तर दिया। उन्होंने दिखाया कि प्रसिद्धि केवल निजी सफलता का साधन नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी बन सकती है।नाना को केवल गंभीर और क्रोधपूर्ण भूमिकाओं तक सीमित करना भी उचित नहीं होगा। वर्ष 2007 की वेलकम में उदय शेट्टी का उनका किरदार इसका प्रमाण है। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली से हास्य अभिनय में भी अलग पहचान बनाई। वेलकम का उदय शेट्टी और क्रांतिवीर का प्रताप नारायण तिलक बिल्कुल भिन्न चरित्र थे, लेकिन दोनों में नाना की प्रतिभा समान रूप से दिखाई देती थी।यही बड़े अभिनेता की पहचान है कि वह अपने व्यक्तित्व को किरदार पर थोपने के बजाय किरदार को अपने भीतर उतार ले। उनके निर्देशन में बनी प्रहार ने सैन्य अनुशासन, सामाजिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारी को लेकर उनकी चिंताओं को अभिव्यक्ति दी। भारतीय सेना से उनका जुड़ाव केवल फिल्मी भूमिका तक सीमित नहीं रहा। उन्हें प्रादेशिक सेना में मानद अधिकारी का दर्जा भी मिला।आठ अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की आयु में नाना पाटेकर का गोवा में निधन हो गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, वह अपने आवास पर अचेत पाए गए। अस्पताल में उन्हें बचाने के प्रयास सफल नहीं हुए। चिकित्सकों ने हृदय गति रुकने की जानकारी दी।तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और वर्ष 2013 का पद्मश्री सम्मान उनकी उपलब्धियों में शामिल हैं। लेकिन पुरस्कारों से अधिक महत्वपूर्ण वह पहचान थी, जो उन्होंने दर्शकों के मन में बनाई। उनका जीवन विरोधाभासों से मुक्त नहीं था। उनमें क्रोध भी था और करुणा भी, कठोरता भी थी और संवेदनशीलता भी।संभवतः इन्हीं विरोधाभासों ने उनके अभिनय को इतना मानवीय बनाया। नाना ने सिद्ध किया कि साधारण चेहरा, असाधारण प्रतिभा और जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता किसी कलाकार को शिखर तक पहुंचा सकती है। उनका जाना केवल एक अभिनेता का जाना नहीं, भारतीय सिनेमा की एक विशिष्ट अभिनय परंपरा का अवसान है।उनकी आवाज की प्रतिध्वनि आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती रहेगी कि अभिनय केवल किसी दूसरे का जीवन जीने की कला नहीं, बल्कि अपने समय के सच को अभिव्यक्त करने का साहस भी है।यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।