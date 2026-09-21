जीवन धारा: अपना ही जीवन जिएं, भीड़ का नहीं; अपना रास्ता खुद बनाने का सूत्र सार्थक

मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा धोखा खुद से करता है। वह जीवन भर किसी और जैसा बनने की कोशिश करता रहता है। परिवार जैसा चाहता है, समाज जैसा स्वीकार करता है और जैसा भीड़ जीती है। धीरे-धीरे वह अपनी ही आवाज से दूर होता जाता है। फिर एक दिन बहुत कुछ हासिल कर लेने के बाद भी उसे भीतर ही भीतर एक प्रश्न कचोटता रहता है कि क्या मैं वास्तव में वही बना, जो मैं हो सकता था?

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मनुष्य कोई पूर्ण वस्तु नहीं, जीवन-सृजन की सतत प्रक्रिया है। इसलिए अपने आप से केवल यह मत पूछो- मैं क्या हूं, बल्कि पूछो- मैं क्या बन सकता हूं। यही प्रश्न तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा। समाज हमेशा तुम्हारे लिए एक तैयार जीवन रखता है। वह बताता है कि सफलता क्या है और तुम्हें किस दिशा में जाना चाहिए।परिवार भी अपनी आकांक्षाएं तुम्हारे भीतर देखता है और भीड़ तुम्हें आश्वस्त करती रहती है कि जो सब कर रहे हैं, वही सही है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर अपना जीवन बनाता है, वह धीरे-धीरे अपने जीवन का स्वामी नहीं रह जाता। इसलिए कभी-कभी अकेले खड़े होने का साहस करो।मनुष्य को अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए भीड़ की इजाजत नहीं चाहिए। लेकिन अपनी आवाज पहचानना आसान नहीं होता। भीतर केवल तुम्हारी आवाज ही नहीं होती। वहां भय, आदतें, स्मृतियां और दूसरों की अपेक्षाएं हैं और वह व्यक्तित्व भी है, जिसे तुमने स्वीकृति पाने के लिए गढ़ लिया है। इन सबके बीच तुम्हारी अपनी आवाज दब जाती है। उसे सुनने के लिए मौन और स्वयं से ईमानदारी चाहिए।स्वयं को जानने के साथ ही परखना भी जरूरी है। और फिर खुद को बदलना भी। यहीं से आत्म-अतिक्रमण शुरू होता है। मनुष्य की शक्ति उसकी संभावनाओं में छिपी होती है। तुम गिरोगे, असफल होगे अपने फैसलों पर अफसोस करोगे। यह जीवन का हिस्सा है। परिस्थिति तुम्हारे सामने खड़ी है, उसका अर्थ तुम्हारा उत्तर तय करता है।यहीं भाग्यवाद व स्वतंत्रता अलग होते हैं। भाग्य कहता है- जो होना था, हो गया। स्वतंत्र मनुष्य पूछता है- अब मैं क्या करूं? अपने अतीत से युद्ध मत करो। उसे सफलताओं, असफलताओं, भूलों और पीड़ाओं सहित स्वीकार करो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ अपने भीतर वह स्वर खोजो, जिसे केवल तुम सुन सकते हो और फिर उसे जीने का साहस करो।दुनिया ने तुम्हें क्या बनाया- यह आधी कहानी है और बाकी आधी यह कि तुमने अपने साथ क्या किया। इसलिए अपने अतीत का कैदी और भीड़ की नकल मत बनो और भाग्य को अपने फैसलों का बहाना मत बनाओ। अपने भीतर उतर कर देखो और संभावनाओं को पहचानो। फिर उन्हें कर्म में बदलो। जो तुम हो, वही बनो। तब तुम अपने भीतर से यह कह सकोगे- मैंने वह जीवन जिया, जो मेरा था।जीवन केवल यह स्वीकार करने का नाम नहीं कि दुनिया ने आपको क्या बनाया, बल्कि यह तय करने का साहस भी है कि आप क्या बन सकते हैं। अतीत को बदलना संभव नहीं, लेकिन उससे सीखकर आज का रास्ता जरूर बदला जा सकता है। असफलताओं से डरिए नहीं, क्योंकि वे आपको संभावनाओं को पहचानने का अवसर देती हैं।