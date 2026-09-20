कुछ अलग: ज्वालामुखी के क्रेटर में बसी 170 लोगों की दुनिया, समुद्र के बीच जापान का आगाशिमा क्यों है इतना अनोखा?

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टोक्यो से करीब 200 मील दक्षिण में स्थित आगाशिमा, जापान के इजू द्वीपसमूह का हिस्सा है। चारों ओर प्रशांत महासागर का विशाल विस्तार और बीच में ज्वालामुखीय भू-आकृति इस द्वीप को बेहद अलग रूप देती है। यहां एक छोटा-सा गांव बसा है, जहां करीब 170 लोग रहते हैं। ऊंची चट्टानों से घिरा यह इलाका बाहरी दुनिया से काफी हद तक अलग-थलग नजर आता है। आगाशिमा के निवासियों का जीवन प्रकृति के साथ गहरे तालमेल का उदाहरण है। यहां रहने वाले लोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने और खेती जैसे कामों पर निर्भर रहे हैं। समुद्र उनके लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है, जबकि द्वीप की उपजाऊ ज्वालामुखीय मिट्टी खेती में मदद करती है।इस द्वीप की सबसे खास बात इसका भूतापीय वातावरण है। धरती के भीतर मौजूद गर्मी यहां के जीवन का हिस्सा बन गई है। स्थानीय लोग प्राकृतिक गर्म जलस्रोतों और भाप की गर्मी का इस्तेमाल खाना पकाने में भी करते हैं। यानी जिस ज्वालामुखी की शक्ति कभी खतरे का कारण बन सकती है, उसी से निकलने वाली प्राकृतिक गर्मी रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी साबित होती है।आगाशिमा सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के असाधारण सह-अस्तित्व की कहानी भी है। यहां का जीवन बताता है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भी इन्सान प्रकृति की शक्तियों को समझकर उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। समुद्र, पहाड़ और ज्वालामुखी के बीच बसा यह छोटा-सा गांव इसकी जीवंत मिसाल है।