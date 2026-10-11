भाजपा के राज में पूजा नए अंदाज में: ईडन गार्डन्स से पंडालों तक दिखेगा बदलाव?

क्या बंगाल की पूजा का रंग बदल रहा है?



इन उदाहरणों से यह कहना आसान होगा कि भाजपा सरकार में दुर्गा पूजा का रंग पूरी तरह बदल रहा है। लेकिन तस्वीर इतनी सरल नहीं है। इसी साल कई पूजा समितियों ने लोककथाओं, बंगाली कला, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत को केंद्र में रखा है। कुम्हारटोली पार्क की थीम गंगा और नदी संरक्षण से जुड़ी है, जबकि चेटला अग्रणी ने बंगाल की लोकसंस्कृति पर ध्यान दिया है। उत्तम कुमार की जन्मशती से जुड़ी थीम भी बंगाल के सिनेमा और सांस्कृतिक स्मृति को सामने लाती है।



इसलिए पंडालों में राजनीतिक या धार्मिक राष्ट्रवाद से जुड़े विषयों की मौजूदगी को पूरे बंगाल की सांस्कृतिक दिशा का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। दुर्गा पूजा की खासियत ही यह है कि एक ही शहर में अलग-अलग समितियां अपनी कल्पना, विचार और कलात्मक दृष्टि के अनुसार पंडाल बनाती हैं। कहीं इतिहास है, कहीं धर्म, कहीं राजनीति और कहीं पर्यावरण या लोकजीवन।



फिर भी सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी आयोजन की शैली, सांस्कृतिक प्रतीकों का चयन और राजनीतिक व्यक्तित्वों को दी जाने वाली जगह पर नजर रखना जरूरी है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि नई सरकार बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को किस तरह प्रस्तुत करना चाहती है और इस प्रस्तुति में किन विषयों को प्राथमिकता मिल रही है।



परंपरा और राजनीति के बीच दुर्गा पूजा



बंगाल की दुर्गा पूजा की ताकत उसकी विविधता में है। यह उत्सव धार्मिक आस्था के साथ-साथ कला, शिल्प, संगीत, साहित्य और सामुदायिक भागीदारी का भी उत्सव है। सरकारें बदल सकती हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों का प्रारूप बदल सकता है और पंडालों की थीम में नए विचार शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस उत्सव की सामाजिक जड़ें किसी एक राजनीतिक दल से कहीं गहरी हैं।



ईडन गार्डन्स से दुर्गा पूजा का सार्वजनिक आगाज और कुछ पंडालों में राष्ट्रवादी प्रतीकों तथा राजनीतिक जीवन की प्रस्तुति इस साल के उत्सव को एक नया संदर्भ दे रही है। मगर असली सवाल यह नहीं है कि किस सरकार ने किस मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया। सवाल यह है कि क्या भव्य सरकारी आयोजन के साथ स्थानीय कलाकारों, कारीगरों, छोटी पूजा समितियों और आम लोगों की भागीदारी को भी उतना ही महत्व मिलेगा।



भाजपा के राज में पूजा नए अंदाज में दिखाई दे रही है, लेकिन बंगाल की दुर्गा पूजा का भविष्य किसी एक थीम या आयोजन से तय नहीं होगा। उसकी पहचान इस बात से तय होगी कि वह अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों को बचाते हुए नए विचारों, कलात्मक प्रयोगों और सामाजिक विविधता के लिए कितनी जगह बनाए रखती है।





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