भाजपा के राज में पूजा नए अंदाज में: ईडन गार्डन्स से पंडालों तक दिखेगा बदलाव?
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:05 PM IST
पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद इस बार दुर्गा पूजा का सार्वजनिक स्वरूप भी चर्चा के केंद्र में है। महालया पर ईडन गार्डन्स के क्रिकेट मैदान से उत्सव का आगाज, ‘वंदे मातरम्’ और रामायण जैसी थीमों वाले पंडाल और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा को समर्पित पूजा-इन सबके बीच सवाल है कि क्या बंगाल की दुर्गा पूजा में इस बार राजनीतिक बदलाव की छाप अधिक गहरी होगी? हालांकि, पंडालों की पूरी तस्वीर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। लोकसंस्कृति, पर्यावरण, कला और बंगाल की अपनी परंपराएं भी इस उत्सव के केंद्र में बनी हुई हैं।
विस्तार
बंगाल में दुर्गा पूजा के मायने सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं हैं। यह वह उत्सव है, जिसमें कला और आस्था का मेल होता है, जहां पंडाल सामाजिक विमर्श का मंच बनते हैं और जहां राजनीतिक विचारधाराओं से अलग आम लोगों की भावनाएं भी अपनी जगह बनाती हैं। लेकिन इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद दुर्गा पूजा के आयोजन और कुछ पंडालों की थीम को नए राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है।
महालया के अवसर पर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्रिकेट के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले इस मैदान को दुर्गा पूजा के सार्वजनिक आगाज का केंद्र बनाना अपने आप में एक अलग पहल है। ढाकियों की थाप, विभिन्न जिलों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, ड्रोन शो और रोशनी के जरिए उत्सव को भव्य रूप देने की तैयारी की गई। राज्य सरकार ने इस आयोजन को बड़े सांस्कृतिक मंच के रूप में प्रस्तुत किया।
क्रिकेट के मैदान से सांस्कृतिक मैदान तक
ईडन गार्डन्स का नाम आते ही क्रिकेट की ऐतिहासिक यादें सामने आती हैं। लेकिन इस बार महालया के दिन यहां दुर्गा पूजा का सार्वजनिक आगाज हुआ। यह केवल किसी बड़े मैदान के इस्तेमाल का मामला नहीं है। इसके जरिए नई सरकार ने उत्सव की शुरुआत को एक बड़े सार्वजनिक आयोजन का रूप देने की कोशिश की है।
बंगाल में दुर्गा पूजा का सरकारी स्वरूप पहले भी चर्चा में रहा है। पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय रेड रोड पर दुर्गा पूजा कार्निवल को विशेष पहचान मिली थी। इसमें विभिन्न पूजा समितियों की प्रतिमाओं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को एक साझा मंच पर प्रदर्शित किया जाता था। अब महालया पर ईडन गार्डन्स में बड़े आयोजन के साथ उत्सव की शुरुआत चर्चा का नया विषय बनी है।
क्या यह केवल आयोजन की शैली में बदलाव है या इसके पीछे बंगाल की सांस्कृतिक राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश भी है? इसका उत्तर आने वाले वर्षों में सरकार की सांस्कृतिक नीतियों और आयोजनों की निरंतरता से मिलेगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि दुर्गा पूजा के सार्वजनिक मंच को लेकर नई सरकार ने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है।
पंडालों में ‘वंदे मातरम्’ से रामायण तक
इस बार कोलकाता के कुछ पंडालों की थीम ने राजनीतिक और वैचारिक चर्चा को भी हवा दी है। संतोष मित्रा स्क्वायर में ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता आंदोलन में गीत की भूमिका को केंद्र में रखा गया है। यहां राष्ट्रवाद और ऐतिहासिक स्मृतियों को कलात्मक प्रस्तुति के माध्यम से सामने लाने की कोशिश है।
अलीपुर सार्वजनिक का पंडाल रामायण पर आधारित है। राम की वनयात्रा, सीता हरण और रावण के साथ युद्ध जैसे प्रसंगों के जरिए धार्मिक आख्यान को पंडाल की कलात्मक संरचना में पिरोया गया है। ऐसे विषय भारतीय धार्मिक परंपराओं और महाकाव्यों को सार्वजनिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा बनाते हैं।
सुरुचि संघ ने 'पद्म' यानी 'कमल' को अपनी थीम बनाया है। भारतीय संस्कृति में कमल का धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में कमल को भाजपा के चुनाव चिह्न के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दर्शक इस थीम को केवल सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में देखेंगे या इसके राजनीतिक अर्थ भी तलाशेंगे? हालांकि, केवल प्रतीक के आधार पर आयोजकों की राजनीतिक मंशब्दशा तय करना उचित नहीं होगा।
शुभेंदु की राजनीतिक यात्रा भी पंडाल में
इस साल का सबसे प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रयोग अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से आयोजित किए जा रहे पंडाल में दिखाई देता है। ‘नंदीग्राम से नवान्न: बुबाई की जययात्रा’ नाम से प्रस्तावित इस पंडाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा को प्रदर्शित करने की योजना है।
इसमें उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन, नंदीग्राम आंदोलन, भाजपा में शामिल होने, विधानसभा में विपक्ष के नेता बनने और अंततः मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के सफर को तस्वीरों, मॉडलों, भित्तिचित्रों और वृत्तचित्र के जरिए दिखाया जाना है। आयोजकों ने इसे शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास बताया है।
यहां एक अहम सवाल खड़ा होता है। दुर्गा पूजा के पंडाल लंबे समय से सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक विषयों को जगह देते रहे हैं। लेकिन किसी मौजूदा मुख्यमंत्री की राजनीतिक यात्रा को पूजा की थीम बनाना उत्सव और समकालीन सत्ता के रिश्ते पर नई बहस पैदा करता है। क्या यह किसी नेता के प्रति समर्थन व्यक्त करने का तरीका है, या बंगाल की राजनीतिक घटनाओं को सांस्कृतिक प्रस्तुति में दर्ज करने की कोशिश? आयोजकों की मंशा अपनी जगह है, लेकिन दर्शकों के लिए इसका अर्थ अलग-अलग हो सकता है।
क्या बंगाल की पूजा का रंग बदल रहा है?
इन उदाहरणों से यह कहना आसान होगा कि भाजपा सरकार में दुर्गा पूजा का रंग पूरी तरह बदल रहा है। लेकिन तस्वीर इतनी सरल नहीं है। इसी साल कई पूजा समितियों ने लोककथाओं, बंगाली कला, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत को केंद्र में रखा है। कुम्हारटोली पार्क की थीम गंगा और नदी संरक्षण से जुड़ी है, जबकि चेटला अग्रणी ने बंगाल की लोकसंस्कृति पर ध्यान दिया है। उत्तम कुमार की जन्मशती से जुड़ी थीम भी बंगाल के सिनेमा और सांस्कृतिक स्मृति को सामने लाती है।
इसलिए पंडालों में राजनीतिक या धार्मिक राष्ट्रवाद से जुड़े विषयों की मौजूदगी को पूरे बंगाल की सांस्कृतिक दिशा का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। दुर्गा पूजा की खासियत ही यह है कि एक ही शहर में अलग-अलग समितियां अपनी कल्पना, विचार और कलात्मक दृष्टि के अनुसार पंडाल बनाती हैं। कहीं इतिहास है, कहीं धर्म, कहीं राजनीति और कहीं पर्यावरण या लोकजीवन।
फिर भी सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी आयोजन की शैली, सांस्कृतिक प्रतीकों का चयन और राजनीतिक व्यक्तित्वों को दी जाने वाली जगह पर नजर रखना जरूरी है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि नई सरकार बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को किस तरह प्रस्तुत करना चाहती है और इस प्रस्तुति में किन विषयों को प्राथमिकता मिल रही है।
परंपरा और राजनीति के बीच दुर्गा पूजा
बंगाल की दुर्गा पूजा की ताकत उसकी विविधता में है। यह उत्सव धार्मिक आस्था के साथ-साथ कला, शिल्प, संगीत, साहित्य और सामुदायिक भागीदारी का भी उत्सव है। सरकारें बदल सकती हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों का प्रारूप बदल सकता है और पंडालों की थीम में नए विचार शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस उत्सव की सामाजिक जड़ें किसी एक राजनीतिक दल से कहीं गहरी हैं।
ईडन गार्डन्स से दुर्गा पूजा का सार्वजनिक आगाज और कुछ पंडालों में राष्ट्रवादी प्रतीकों तथा राजनीतिक जीवन की प्रस्तुति इस साल के उत्सव को एक नया संदर्भ दे रही है। मगर असली सवाल यह नहीं है कि किस सरकार ने किस मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया। सवाल यह है कि क्या भव्य सरकारी आयोजन के साथ स्थानीय कलाकारों, कारीगरों, छोटी पूजा समितियों और आम लोगों की भागीदारी को भी उतना ही महत्व मिलेगा।
भाजपा के राज में पूजा नए अंदाज में दिखाई दे रही है, लेकिन बंगाल की दुर्गा पूजा का भविष्य किसी एक थीम या आयोजन से तय नहीं होगा। उसकी पहचान इस बात से तय होगी कि वह अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों को बचाते हुए नए विचारों, कलात्मक प्रयोगों और सामाजिक विविधता के लिए कितनी जगह बनाए रखती है।
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