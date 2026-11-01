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Hindi News ›   City & states ›   Youth arrested with 140 grams of cannabis

140 ग्राम गांजे के साथ युवक गिरफ्तार

Sun, 01 Nov 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:59 AM IST
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बहादुरगढ़। आसौदा थाना क्षेत्र में एवीटी स्टाफ बहादुरगढ़ की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 140 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव रोहद निवासी राहुल उर्फ बॉक्सर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एवीटी बहादुरगढ़ में तैनात सहायक उप निरीक्षक प्रवीण की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। टीम ने राहुल उर्फ बॉक्सर की तलाशी ली तो उसके पास से 140 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने बरामद गांजे को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ आसौदा थाना में मामला दर्ज किया है।
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