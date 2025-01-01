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बहादुरगढ़ की सड़कों पर शुक्रवार को काफी भीड़भाड़ रही। शादियों का सीजन शुरू होने से बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ लगी रही। रेडीमेड कपड़ों, फूलों और विवाह से संबंधित अन्य सामान की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ नजर आई।देवोत्थान एकादशी पर वाटिकाएं, बैंक्वेट हॉल, धर्मशालाएं और अन्य विवाह स्थल रोशनी से जगमगा उठे। बाराती बैंड-बाजे की धुन पर थिरकते नजर आए। शादी समारोह को लेकर लोगों में इस कदर उत्साह था कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी डीजे के संगीत और ढोल की थाप पर नाच रहे थे। सड़क किनारे दूल्हे की गाड़ियां सजाने वालों के यहां कई-कई गाड़ियां सजती दिखीं।शादी का पहला मुहूर्त होने के कारण टैक्सी चालक, बैंड संचालक, टेंट कारोबारी, हलवाई और पंडित भी दिनभर व्यस्त रहे। सुबह होते ही शहर में ढोल और बैंड की आवाजें गूंजने लगीं। शाम होते-होते शादियों की रौनक और बढ़ गई।डीजे पर झूमे युवा, शादियों में हुई आतिशबाजीविवाह समारोहों में युवा डीजे और बैंड की धुन पर थिरकते नजर आए। शादियों में जमकर आतिशबाजी भी हुई। इस दौरान सर्वाधिक अनार और स्काई शॉट का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने बम और पटाखे भी छोड़े।हर कोई कारीगरों से जल्द गाड़ी सजाने की मांग कर रहा था। लाल चौक पर गाड़ियां सजाने का काम करने वाले अशोक कुमार ने बताया कि उसने शादियों के सीजन को देखते हुए काफी मात्रा में फूल मंगवाए थे जो शाम होते-होते कम पड़ गए। लोग टैक्सियों की बुकिंग के लिए इधर-उधर घूमते रहे लेकिन ऊंचे दामों पर भी टैक्सियां उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं। डीजे संचालक भी व्यस्त रहे। उन्हें एक ही दिन में कई-कई शादी समारोहों में डीजे लगाने पड़े।