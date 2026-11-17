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पोर्टल लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों से संवाद किया। झज्जर से डीसी वर्षा खांगवाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ इसमें भाग लिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि घर और संपत्ति प्रत्येक परिवार की जीवनभर की मेहनत और बड़ी पूंजी होती है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को संपत्ति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के साथ उनके स्वामित्व अधिकार सुरक्षित करना है।उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 25 लाख संपत्तियां लाल डोरा के अंतर्गत आती हैं। स्वामित्व योजना के माध्यम से इनके वास्तविक मालिकों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में काम किया गया है।डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी संपत्ति का विवरण जांचें और रिकॉर्ड में गलती मिलने पर 90 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करवाएं।