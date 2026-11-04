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Hindi News ›   City & states ›   Transnasal scope to aid in early detection of esophageal cancer; NCI Jhajjar to procure it

भोजन नली के कैंसर की शुरुआती पहचान में मदद करेगा ट्रांसनैसल स्कोप, बाढ़सा एनसीआई करेगा खरीद

Wed, 04 Nov 2026 02:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:40 AM IST
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Transnasal scope to aid in early detection of esophageal cancer; NCI Jhajjar to procure it
फोटो 71: एनसीआई, बाढ़सा
बादली। बाढ़सा स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई) एम्स में गले और भोजन नली से संबंधित बीमारियों की जांच के लिए अत्याधुनिक वीडियो ट्रांसनैसल इसोफैगोस्कोप खरीदा जाएगा। कान, नाक एवं गला (ईएनटी) विभाग के लिए प्रस्तावित यह उपकरण चिकित्सकों को गले और भोजन नली के अंदरूनी हिस्सों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगा।
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इससे संदिग्ध घाव, सूजन और कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने में सहूलियत मिलेगी। डॉक्टरों की माने तो वीडियो ट्रांसनैसल इसोफैगोस्कोप एक पतला और लचीला उपकरण होता है जिसे नाक के रास्ते गले तक पहुंचाया जाता है।
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इसमें लगे कैमरे की मदद से अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। इससे चिकित्सक प्रभावित हिस्सों की बारीकी से जांच कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में सामान्यत बेहोशी की जरूरत नहीं पड़ती और कई मामलों में कम असुविधा के साथ जांच की जा सकती है। हालांकि जांच की प्रक्रिया मरीज की स्थिति और चिकित्सकीय जरूरत के अनुसार तय की जाती है।
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इन लक्षणों में उपयोगी होगी जांच
गले में लगातार खराश, निगलने में परेशानी, आवाज में बदलाव और भोजन नली से संबंधित अन्य लक्षणों की जांच में यह उपकरण उपयोगी होगा। कैंसर की आशंका होने पर चिकित्सक जरूरत के अनुसार बायोप्सी या अन्य जांच कराने की सलाह भी दे सकते हैं। यह उपकरण कैंसर की पहचान में मदद करेगा, लेकिन केवल इसके इस्तेमाल से कैंसर की पुष्टि नहीं होती।
समय पर जांच से इलाज में मिलेगी मदद
तंबाकू और धूम्रपान का सेवन गले तथा भोजन नली के कैंसर के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल है। लगातार निगलने में परेशानी, आवाज में बदलाव या अन्य असामान्य लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। इस उपकरण की खरीद से एनसीआई के ईएनटी विभाग की जांच सुविधाएं मजबूत होंगी और चिकित्सकों को उपचार संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

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वीडियो ट्रांसनैसल इसोफैगोस्कोप आने से जांच और निदान की क्षमता बढ़ेगी। इससे कैंसर मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। संस्थान लगातार अत्याधुनिक तकनीकों को जोड़ने पर काम कर रहा है, ताकि मरीजों को जांच और उपचार के लिए निजी एवं महंगे अस्पतालों में न जाना पड़े।
डॉ. समीर बख्शी, एनसीआई प्रमुख
फोटो 71: एनसीआई, बाढ़सा।
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