राव तुलाराम की प्रतिमा अनावरण समारोह में झज्जर से पहुंचा यादव समाज

झज्जर। हांसी में शहीद तुलाराम बस्ती में आयोजित राव तुलाराम की प्रतिमा अनावरण समारोह में झज्जर के यादव समाज के लोगों ने भागीदारी की। यादव महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राव धर्मपाल और जिला प्रधान वीरेंद्र दरोगा के नेतृत्व में समाज के लोग राव तुलाराम चौक से वाहनों के काफिले के साथ हांसी रवाना हुए। कार्यक्रम से पहले राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।जिला प्रधान वीरेंद्र दरोगा ने बताया कि कार्यक्रम में राव तुलाराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया और राव तुलाराम चौक का उद्घाटन भी हुआ। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि राव तुलाराम ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। समाज के लोगों ने कहा कि राव तुलाराम की स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी।