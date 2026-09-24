फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   25 september 2026 major event

आज के दिन: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का होगा आगाज, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सुनवाई

Fri, 25 Sep 2026 06:01 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 25 Sep 2026 06:01 AM IST
सार

नमस्कार! आज है शुक्रवार, 25 सितंबर इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश-दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? आइए जानते हैं... 

विज्ञापन
25 september 2026 major event
आज के खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आज 25 सिंतबर 2026 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत होगी। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सुनवाई होगी।

विज्ञापन

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का आज उद्घाटन करेंगे। 29 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की ताकत और हर जिले के विशेष उत्पादों को प्रदर्शित करेगा। यह योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा। (संबंधित खबर यहां पढ़ें।)

 

विज्ञापन
विज्ञापन

जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सुनवाई

जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। दरअसल, जिलाधिकारी एवं आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई के आदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की ओर से इस आदेश को मंडलायुक्त कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल याचिका स्वीकार करने को लेकर ही सुनवाई चल रही है। 

विज्ञापन

वंदे मातरम का सामूहिक गायन

वंदे मातरम् के 150वें वर्ष के अवसर पर 25 सितंबर को  राष्ट्रव्यापी सामूहिक गायन होगा। सुबह 11 बजे देशभर में विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और आम नागरिक ‘नमामि भारतम्’ अभियान के तहत राष्ट्रगीत का समवेत स्वर में गायन करेंगे।  

कांग्रेस प्रभारी का लखनऊ दौरा

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम आज लखनऊ में कई संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। 2027 में राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा अहम माना जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed