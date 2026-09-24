आज के दिन: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का होगा आगाज, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सुनवाई

जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सुनवाई

जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरुद्ध मंडलायुक्त कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। दरअसल, जिलाधिकारी एवं आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई के आदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की ओर से इस आदेश को मंडलायुक्त कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल याचिका स्वीकार करने को लेकर ही सुनवाई चल रही है।