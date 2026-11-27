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जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के शोधार्थी सचिन शर्मा ने सीएजी-आईसीएसएसआर शोध आलेख प्रतियोगिता-2026 की पीएचडी श्रेणी में हरियाणा में प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्हें 75 हजार रुपये और प्रशस्ति प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। सचिन डॉ. विजय कुमार के निर्देशन में शोध कर रहे हैं।उन्हें 25 नवंबर को चंडीगढ़ में लेखा परीक्षा सप्ताह समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 28 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सचिन ने प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीक से विभिन्न राज्यों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का विश्लेषण किया है। संवाद