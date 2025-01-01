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महिला श्रद्धालुओं सरोज, पूनम, बिमला, रोशनी देवी और सुशीला ने गायों को वस्त्र व चुनरी अर्पित की। साथ ही गुड़ और हरा चारा खिलाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।सुशीला ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने गोचारण शुरू किया था।इस अवसर पर प्राचीन श्रीकृष्ण गोशाला के प्रधान प्रमोद बंसल ने भी गायों की पूजा-अर्चना कर हरा चारा खिलाया। संजय गोयल, सुरेंद्र नांदल, सतनारायण गोयल और महेंद्र बंसल मौजूद रहे।