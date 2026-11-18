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पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जनता अब रालोद को भाजपा के साथ देखेगी तो कांग्रेस को सपा के साथ। रालोद से गठबंधन टूटने के बाद जाट वोटरों का समर्थन पाने की चुनौती है।यहीं नहीं मुस्लिम व दलितों को केंद्र में रख कर बने ओवैसी व चंद्रशेखर के गठबंधन के संभावित असर से अपने मुस्लिम-दलित मतों को एकजुट रखना अखिलेश के लिए बड़ी परीक्षा है। जाट वोटों के लिए उसे अतिरिक्त मेहनत करनी है तो दूसरी मुश्किल यह है कि सपा का ओबीसी वोटरों की तादाद इस इलाके में उतनी नहीं है जितनी पूर्वांचल, मध्य या बुंदेलखंड इलाके में है।यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मंगलवार को होने वाली बैठक टल गई। कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर अंतिम फैसले के लिए 15 दिसंबर तक समय सीमा तय की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है कि दोनों दल सीट बंटवारे पर सीधे चर्चा करने के बजाय एक समन्वय समिति का गठन करेंगे।