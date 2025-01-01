आज धूमधाम से मनाया जाएगा भैया दूज पर्व

बहादुरगढ़। भैयादूज का त्योहार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। यह त्यौहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। भैया दूज का पर्व इस बार 11 नवंबर को मनाया जाएगा। भाईयों को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 बजे से 3:20 बजे तक है। शुभ मुहूर्त में तिलक करने पर भाईयों की लंबी उम्र होती है।लालचंद कॉलोनी निवासी ज्योतिषाचार्य रमेश भगत ने बताया कि भाई दूज का पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा। जबकि भाई दूज पूजन का समय दिन में 1:10 से 3:20 बजे तक उत्तम रहेगा।