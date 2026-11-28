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उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। गर्म वस्त्र वितरण का उद्देश्य बच्चों और कर्मचारियों को सर्दी से राहत देना है। विज्ञापन



गौरतलब है कि सैनी सभा अपने आय स्रोतों से विद्यालय का संचालन कर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए। जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। गर्म वस्त्र वितरण का उद्देश्य बच्चों और कर्मचारियों को सर्दी से राहत देना है।गौरतलब है कि सैनी सभा अपने आय स्रोतों से विद्यालय का संचालन कर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवा रही है।

सैनी सभा की महासचिव रेणु दहिया ने शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर सैनी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 100 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कंबल वितरित किए।