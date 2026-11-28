संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने अपने सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को 29 नवंबर को दिल्ली में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इस दिन होने वाली बैठक में परिसीमन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर पार्टी का रुख तय किया जाएगा। पार्टी ने साफ कहा है कि बैठक में शामिल होना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है। बिना अनुमति गैरहाजिर रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिवसेना (यूबीटी) के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने लोकसभा सांसदों को पत्र लिखकर 29 नवंबर 2026 को शाम चार बजे दिल्ली स्थित संसदीय दल के कार्यालय में पहुंचने को कहा है। यह बैठक संसद के आगामी विशेष सत्र से एक दिन पहले बुलाई गई है। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होना है। इसमें दो अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है। पार्टी ने अपने पत्र में कहा है कि इन मुद्दों के महत्व और तत्काल जरूरत को देखते हुए हर सदस्य की मौजूदगी बेहद जरूरी है।पार्टी की बैठक में संविधान (एक सौ बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही इन विधेयकों को लेकर पार्टी की रणनीति, रुख और संसद में अपनी बात रखने के तरीके पर भी चर्चा होगी। यानी बैठक में यह तय किया जाएगा कि विशेष सत्र के दौरान शिवसेना (यूबीटी) इन प्रस्तावों पर क्या रुख अपनाएगी और सांसद सदन में अपनी बात किस तरह रखेंगे।अनिल देसाई ने पत्र में स्पष्ट किया है कि कोई भी सांसद उनकी पूर्व अनुमति के बिना बैठक से अनुपस्थित नहीं रह सकता। तीन लाइन के व्हिप का पालन नहीं करने और बिना अनुमति बैठक में नहीं पहुंचने वाले सदस्य के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। पत्र में कहा गया है कि संबंधित सांसद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसमें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही भी शामिल हो सकती है। हालांकि, यह कार्रवाई लागू संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अधीन होगी।शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा में तीन और राज्यसभा में एक सांसद हैं। पार्टी ने अपने सांसदों को विशेष सत्र से पहले एकजुट होकर विधेयकों पर चर्चा करने और अपना रुख तय करने के लिए बुलाया है। 29 नवंबर की बैठक में होने वाले फैसले के बाद 30 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र में पार्टी की रणनीति सामने आएगी।