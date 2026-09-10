30 सितंबर तक दर्ज कराएं दावे-आपत्तियां

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झज्जर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान जारी है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने बताया कि पात्र नागरिक प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम व विवरण की जांच कर 30 सितंबर तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बीएलओ को निर्धारित स्थानों पर उपस्थित रहकर नागरिकों से संबंधित फार्म प्राप्त करने और समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निपटान 28 अक्टूबर तक होगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। डीसी ने नागरिकों से परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम सुनिश्चित करने की अपील की। संवाद