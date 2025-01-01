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आयोजक रेखा बाल्यान ने बताया कि प्रतियोगिता में ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, ग्रुप थिएटर, विजुअल आर्ट, सोलो डांस, सोलो सॉन्ग, सोलो रागिनी और सोलो थिएटर की स्पर्धाएं करवाई गईं। कक्षा नौवीं से बारहवीं वर्ग में ग्रुप डांस और ग्रुप थिएटर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डावला की टीम प्रथम रही, जबकि ग्रुप सॉन्ग में पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर की छात्राओं ने बाजी मारी।कक्षा छठी से आठवीं वर्ग में विजुअल आर्ट में राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय, सोलो डांस छात्र वर्ग में प्रवेश (राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भदानी), छात्रा वर्ग में अंतिमा (राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माछरौली) और सोलो रागिनी में आयुष (राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भदानी) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सोलो थिएटर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डावला का विद्यार्थी प्रथम रहा।खंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। रेखा बाल्यान ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के साथ उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं।