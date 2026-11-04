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Hindi News ›   City & states ›   Seven BS-IV vehicles turned back at Tikri border; fines totaling 70,000 imposed on five others.

टिकरी बॉर्डर पर बीएस-4 की सात गाड़ियां लौटाईं, पांच पर 70 हजार जुर्माना

Wed, 04 Nov 2026 02:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:41 AM IST
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- बहादुरगढ़ से दिल्ली में प्रवेश करने वाले 13 बॉर्डरों पर जांच तेज, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले तीन वाहनों पर 10-10 हजार का जुर्माना
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- बिना तिरपाल ढंके बिल्डिंग मैटीरियल ढोने वाले दो वाहनों के काटे 20-20 हजार रुपये के चालान, - बहादुरगढ़ पुलिस की ओर से भी लगाए गए हैं पांच विशेष नाके
बहादुरगढ़। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते बीएस-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी के बाद बहादुरगढ़ से लगते सभी प्रमुख बॉर्डरों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। टिकरी बॉर्डर समेत दिल्ली में प्रवेश के 13 रास्तों पर दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें वाहनों की जांच कर रही हैं। मंगलवार को टिकरी बॉर्डर पर बीएस-4 मानक वाली सात गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया गया।
जांच के दौरान बिना तिरपाल ढके निर्माण सामग्री ले जा रहे दो वाहनों के 20-20 हजार रुपये के चालान किए गए। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) के बिना चल रहे तीन वाहनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह पांच वाहनों पर कुल 70 हजार रुपये की कार्रवाई की गई।
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पांच नाकों पर बहादुरगढ़ पुलिस भी कर रही जांच
यातायात प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि टिकरी, झाड़ौदा, ढांसा, जौनती, बामनौली-निजामपुर और सिदीपुर-कैर बॉर्डर समेत कुल 13 रास्तों पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा बहादुरगढ़ पुलिस ने शहर और आसपास के मार्गों पर पांच विशेष नाके लगाए हैं। यहां वाहनों के उत्सर्जन मानक, पीयूसी और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
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फोटो-54: टिकरी बॉर्डर से दिल्ली सीमा में जाता बिना तिरपाल ढंके बिल्डिंग मैटीरियल से भरा ट्रक। संवाद
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