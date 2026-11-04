टिकरी बॉर्डर पर बीएस-4 की सात गाड़ियां लौटाईं, पांच पर 70 हजार जुर्माना

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- बिना तिरपाल ढंके बिल्डिंग मैटीरियल ढोने वाले दो वाहनों के काटे 20-20 हजार रुपये के चालान, - बहादुरगढ़ पुलिस की ओर से भी लगाए गए हैं पांच विशेष नाकेबहादुरगढ़। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते बीएस-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी के बाद बहादुरगढ़ से लगते सभी प्रमुख बॉर्डरों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। टिकरी बॉर्डर समेत दिल्ली में प्रवेश के 13 रास्तों पर दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें वाहनों की जांच कर रही हैं। मंगलवार को टिकरी बॉर्डर पर बीएस-4 मानक वाली सात गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया गया।जांच के दौरान बिना तिरपाल ढके निर्माण सामग्री ले जा रहे दो वाहनों के 20-20 हजार रुपये के चालान किए गए। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) के बिना चल रहे तीन वाहनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह पांच वाहनों पर कुल 70 हजार रुपये की कार्रवाई की गई।यातायात प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि टिकरी, झाड़ौदा, ढांसा, जौनती, बामनौली-निजामपुर और सिदीपुर-कैर बॉर्डर समेत कुल 13 रास्तों पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा बहादुरगढ़ पुलिस ने शहर और आसपास के मार्गों पर पांच विशेष नाके लगाए हैं। यहां वाहनों के उत्सर्जन मानक, पीयूसी और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है।फोटो-54: टिकरी बॉर्डर से दिल्ली सीमा में जाता बिना तिरपाल ढंके बिल्डिंग मैटीरियल से भरा ट्रक। संवाद